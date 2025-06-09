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Военная операция на Украине ,  
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Times назвала заход России в Днепропетровскую область ударом для Украины

Сюжет
Военная операция на Украине

Заход российских сил в Днепропетровскую область Украины впервые с начала военных действий станет «символическим и стратегическим ударом» для Киева, пишет The Times.

О продвижении на этом направлении накануне заявило российское Минобороны. В ведомстве сообщили, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» достигли западной границы ДНР и продолжают наступательные действия на территории Днепропетровской области.

В Генштабе ВСУ это не подтвердили, однако в Силах обороны юга Украины заявили о напряженной ситуации на границе с Днепропетровской областью, особенно в зоне боевой ответственности 31-й отдельной бригады.

Российские войска начали продвижение в Днепропетровской области
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя сообщение Минобороны, заявил, что «тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле».

Прямые переговоры двух стран возобновились 16 мая в Стамбуле. На второй встрече в начале июня Россия и Украина обменялись проектами меморандумов об урегулировании. Российский документ включает такие параметры, как вывод украинских военных с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, введение ограничений на численность личного состава и вооружений ВСУ и т.д. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот проект ультиматумом, а условия — невыполнимыми. И Россия, и Украина исключают возможность территориальных уступок друг другу.

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Теги
Днепропетровская область Украина Минобороны Военная операция на Украине
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