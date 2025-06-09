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Политика ,  
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Хинштейн сообщил о ракетном ударе по селу под Рыльском

Хинштейн: при ракетном ударе по селу в Рыльском районе погиб мужчина
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинская сторона нанесла ракетный удар по культурно-досуговому центру в селе Пригородняя Слободка Рыльского района Курской области, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В результате атаки, предварительно, погиб 64-летний мужчина. Пострадали еще пять человек: трое мужчин — главный инженер и два сторожа — получили осколочные ранения, ушибы и переломы, у двух женщин — контузия. Их госпитализировали.

«Атака ВСУ пришлась по территории центра им. Гранина. В результате удара повреждена крыша, остекление, фасад здания музея. Крыша центра загорелась — площадь составила порядка 400 кв. м. Пожарные расчеты сейчас ликвидируют возгорание», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Рыльский район граничит с Сумской областью Украины и с начала конфликта регулярно подвергается атакам. Накануне район оказался обесточен из-за удара по подстанции «Рыльск», также частично без света остались соседние Глушковский и Кореневский районы. О возобновлении подачи электричества Хинштейн сообщил поздним вечером 8 июня. 

Тем же вечером он рассказал, что дрон атаковал кафедральный собор в Рыльске, были повреждены стекла, крыша, стены, двери основного здания и колокольни. Обошлось без пострадавших.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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