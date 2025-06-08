Дрон атаковал кафедральный собор в Рыльске
Украинский беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в городе Рыльске Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.
«В результате удара осколками повреждены стекла, крыша, стены, двери основного здания и колокольни», — написал он.
По словам Хинштейна, пострадавших в результате атаки нет. Врио главы региона отметил, что этот собор уже становился целью атак.
В середине мая в поселке Теткино Курской области после обстрела ВСУ полностью выгорело изнутри здание храма Покрова Пресвятой Богородицы.
Деревянная крыша здания обгорела и обвалилась.
По словам местных волонтеров, храм был построен недавно и работы по благоустройству в нем еще не были завершены.
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