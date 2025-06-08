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Военная операция на Украине ,  
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Дрон атаковал кафедральный собор в Рыльске

Хинштейн: беспилотник атаковал кафедральный собор в Рыльске Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Успенский кафедральный собор города&nbsp;Рыльска
Успенский кафедральный собор города Рыльска (Фото: rylsksobor.ru)

Украинский беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в городе Рыльске Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«В результате удара осколками повреждены стекла, крыша, стены, двери основного здания и колокольни», — написал он.

По словам Хинштейна, пострадавших в результате атаки нет. Врио главы региона отметил, что этот собор уже становился целью атак.

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Александр Хинштейн Курская область Рыльск беспилотники
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