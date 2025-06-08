В три района Курской области вернули электричество после атаки ВСУ
В приграничных Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области восстановили подачу электроэнергии, которая была прекращена из-за атаки ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Аварийные бригады ПАО «Россети» восстановили подачу электричества, нарушенного в результате атаки ВСУ! Напомню, что под отключение попали три муниципалитета, запитанных от подстанции «Рыльск», — сообщил он.
О прекращении электроснабжения после атаки по подстанции 110кВ «Рыльск» Хинштейн заявил днем 8 июня.
В самом городе Рыльске в этот же день украинский беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор. По словам Хинштейна, осколки повредили окна, крышу, стены, двери основного здания и колокольни. Пострадавших в результате атаки нет.
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