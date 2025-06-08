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Военная операция на Украине ,  
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В три района Курской области вернули электричество после атаки ВСУ

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Военная операция на Украине
Украинская армия ударила по подстанции «Рыльск», в результате чего электроснабжение было нарушено в трех приграничных районах. Подачу энергии восстановили полностью

В приграничных Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области восстановили подачу электроэнергии, которая была прекращена из-за атаки ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Аварийные бригады ПАО «Россети» восстановили подачу электричества, нарушенного в результате атаки ВСУ! Напомню, что под отключение попали три муниципалитета, запитанных от подстанции «Рыльск», — сообщил он.

О прекращении электроснабжения после атаки по подстанции 110кВ «Рыльск» Хинштейн заявил днем 8 июня.

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Политика

В самом городе Рыльске в этот же день украинский беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор. По словам Хинштейна, осколки повредили окна, крышу, стены, двери основного здания и колокольни. Пострадавших в результате атаки нет.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Курская область Рыльск ВСУ электроснабжение
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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