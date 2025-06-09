FT узнала, что Запад ждет от Трампа более решительной позиции по Украине

Западные чиновники ждут от Трампа решительной позиции по конфликту на Украине на саммите G7. Ранее страны G7 пригрозили дополнительными санкциями против России, если усилия по достижению прекращения огня не увенчаются успехом

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Западные чиновники ожидают, что президент США Дональд Трамп обозначит более решительную позицию в отношении российско-украинского военного конфликта на саммите стран G7, который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. Об этом сообщает газета Financial Times.

В Канаде Трамп впервые встретится с европейскими лидерами стран G7, отмечает газета. По мнению собеседников издания, на саммите американский президент прояснит то, как он видит дальнейшую помощь Украине, а также план санкций против России. Как заявили газете западные чиновники, европейские лидеры рассчитывают, что Трамп гарантирует постоянную поддержку Киеву, но опасаются, что он будет настаивать на мирном соглашении, которое сделает Украину и Европу «уязвимыми для российской агрессии».

В «Большую семерку», помимо США, входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания.

Еще на прошлой неделе газета писала, что европейские чиновники готовятся к трудным переговорам с президентом США. Темы, вызывающие наибольшее беспокойство, — возможное сокращение военной помощи Киеву и изменение подходов к обязательствам по НАТО, а также торговля.

В конце мая страны G7 пригрозили введением дополнительных санкций против России, если усилия по достижению прекращения огня не увенчаются успехом. Трамп говорил, что шанс на урегулирование сохраняется и потому его администрация не прибегает к новым санкциям против Москвы.

Reuters писало, что некоторые республиканцы в конгрессе и советники Белого дома неоднократно призывали Трампа ввести санкции в отношении Москвы из-за «растущего разочарования» от продолжающихся боевых действий на Украине. В качестве одного из вариантов, который продвигают некоторые советники Трампа, Reuters называло законопроект, предложенный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Речь, в частности, идет о 500-процентных тарифах на импорт из стран, покупающих российские нефть, газ, уран и другие продукты. При этом WSJ сообщала, что Белый дом пытается заставить Грэма существенно смягчить законопроект.

Кремль в ответ на угрозы санкциями в случае отказа России от прекращения огня заявил, что с Москвой нельзя разговаривать на «языке ультиматумов». Президент Владимир Путин называл их снятие одним из условий мирного урегулирования украинского конфликта.