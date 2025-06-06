WSJ узнала, что команда Трампа давит на сенат из-за санкций против России
Администрация президента США Дональда Трампа пытается заставить сенатора-республиканца Линдси Грэма существенно смягчить законопроект о санкциях против России, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, Трамп опасается, что санкции могут нанести ущерб его планам «возродить отношения между США и Россией».
Ключевым положением в законопроекте, который уже поддержали 82 сенатора, является введение санкций в отношении важнейших секторов российской экономики. Он также предусматривает 500-процентные пошлины на импорт из стран, которые покупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары.
По словам источников WSJ, в течение последних недель представители Белого дома втайне связывались с офисом Грэма, призывая его смягчить законопроект. Они предлагали предусмотреть в документе исключения, которые позволят Трампу выбирать, «кто или что» попадет под санкции. Другой вариант — заменить слово shall («обязан») на may («может»), тем самым устранив обязательный характер предписаний.
Белый дом не первый раз просит адаптировать законопроект, прописав в нем формулировки, которые предоставят президенту больше полномочий при принятии решения, отмечает WSJ. Однако в случае с проектом Грэма смягчение формулировок сделает санкции неэффективными, говорят собеседники газеты.
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, который выступил соавтором законопроекта об ужесточении санкций против России подтвердил WSJ факт частных переговоров с Белым домом, отказавшись комментировать их суть. «Мы движемся вперед, и Белый дом участвует в наших переговорах», — сказал он.
По мнению Грэма, предусмотренные в законопроекте меры станут «сокрушительными» для российской экономики. По словам сенатора, проект призван помочь Трампу добиться мирного соглашения между Москвой и Киевом. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог 3 июня заявил, что проект санкций против России полностью готов, осталось лишь утвердить его в конгрессе и получить одобрение Трампа. По словам лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна, палата может начать работу над законопроектом в июне.
О том, что американский лидер отказывается от принятия новых санкций, поскольку надеется на восстановление экономических отношений Вашингтона и Москвы, ранее писал Reuters. Сам Трамп объяснял, что США не ужесточают санкции против России, чтобы не подорвать усилия по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле считают западные санкции незаконными.
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