Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года
Президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота России до 2050 года, заявил «Аргументам и фактам» помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Документ был утвержден 30 мая, уточнил Патрушев. Ранее об этом не сообщалось, 12 мая первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что проект находится в финальной стадии подготовки.
Решение о подготовке стратегии было принято на совещании в Кремле в прошлом июле, рассказал помощник президента. Проект подготовило Минобороны, а Морская коллегия доработала текст «с учетом предложений федеральных ведомств и организаций». «Не вдаваясь в детали, скажу, что подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории», — добавил Патрушев.
Авторы стратегии оценили нынешнее состояние и возможности флота с учетом военных действий на Украине и сформулировали его задачи в мирное и военное время, рассказал помощник президента. Также они проанализировали развитие военно-политической обстановки в мире, варианты вероятного возникновения вооруженных конфликтов и потенциал ведущих военно-морских держав.
В апреле Путин на совещании, посвященном стратегии, рассказывал, что в течение следующих десяти лет на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено 8,4 трлн руб., эти средства должны быть учтены при формировании госпрограммы вооружений. Он также говорил о планах по строительству пяти кораблей «Ясень-М» и трех- «Борей-А», надводных кораблей и стратегических ракетоносцев.
Президент в прошлом году говорил, что Россия продолжит укреплять отечественный ВМФ, не исключая его ядерную составляющую. Он пояснил, что речь идет о развитии всех видов и родов войск, совершенствовании подготовки экипажей кораблей, частей на берегу и авиации «с учетом реального боевого опыта». В декабре главком Военно-морским флотом Алексей Моисеев заявил о полном обновлении морской группировки ядерных сил России.
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