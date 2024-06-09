Согласно первым экзитполам, на выборах в Европарламент правящие партии в Австрии и ФРГ потерпели поражение, в то время как правые радикалы укрепили свои позиции

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9 июня — основной и заключительный день голосования на выборах в Европарламент (ЕП). Согласно первым экзитполам, правящие партии в Австрии и ФРГ потерпели поражение, в то время как правые радикалы укрепили свои позиции.

Ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ), известная своей критикой антироссийских санкций и западной стратегии в отношении конфликта на Украине, лидирует с 27% на фоне 23,5% у правящей Австрийской народной партии (ÖVP). Последняя потеряла около 11 п.п. по сравнению с выборами в 2019 году. Рейтинг ÖVP, в свою очередь, вырос на 9,8 п.п.

Праворадикальная «Альтернатива для Германии» (АдГ) по сравнению с прошлыми выборами в ЕП поднялась на 5,5 п.п., достигнув рекордных 16,5%, несмотря на ряд скандалов вокруг ее депутатов. Таким образом, немецкие правые становятся второй силой, обогнав все партии из правящей коалиции, включая социал-демократическую (СДПГ), к которой принадлежит канцлер страны Олаф Шольц.

Тем не менее первыми на этих выборах в Германии, как и ожидали эксперты, пришли консерваторы. Христианско-демократический союз (ХДС), к которому принадлежит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, получил 23,5%. Тем не менее, согласно экзитполам, по сравнению с 2019 годом рейтинг партии вырос всего на 0,9 п.п. Больше всего на этих выборах рискуют потерять немецкие «Зеленые» — за них, согласно предварительным подсчетам, проголосовали 12% избирателей, то есть на 8,5 п.п. меньше, чем в 2019 году.

В то же время, согласно предварительным подсчетам, в Нидерландах коалиция лейбористов и «зеленых» во главе с одним из идеологов «Зеленой сделки» ЕС Франсом Тиммермансом опережает крайне правую Партию свободы (VVD) Герта Вилдерса на европейских выборах — 21,6% против 17,7%. Тем не менее VVD может занять семь из 31 кресла в ЕП, предназначенных для голландских европарламентариев.

Французская ультраправая партия «Национальное объединение», согласно опросам, должна прийти первой на этих выборах, обогнав коалицию, к которой принадлежит партия президента Эмманюэля Макрона.

Аналитики Европейского совета по международным отношениям прогнозировали в своем докладе, что в 2024 году правые, вероятнее всего, окажутся фаворитами как минимум в девяти странах ЕС — Австрии, Бельгии, Чехии, Франции, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше и Словакии. Еще в девяти странах — Болгарии, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Португалии, Румынии, Испании и Швеции — правые, согласно исследованию, окажутся на втором-третьем местах.