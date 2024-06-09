Минздрав Газы сообщил о 274 погибших в ходе операции ЦАХАЛ в Нусейрате
По меньшей мере 274 палестинца погибли и 698 получили ранения в результате израильской операции по освобождению четырех заложников, проводившейся в центре лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Об этом сообщило в своем телеграм-канале министерство здравоохранения анклава, находящегося под контролем ХАМАС.
«Многие пострадавшие по-прежнему находятся под завалами и на дорогах, бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут добраться до них», — уточнили в министерстве.
Всего, по данным минздрава, число жертв среди палестинцев с 7 октября превысило 37 тыс., еще свыше 84 тыс. получили ранения.
Израильский спецназ провел операцию по освобождению заложников, захваченных боевиками на музыкальном фестивале «Нова», накануне, 8 июня. В результате удалось освободить четырех человек, включая 27-летнего Андрея Козлова, гражданина России и Израиля. Операцию проводили при поддержке армии, разведки и ВВС. Во время рейда погиб один спецназовец.
Источники The New York Times (NYT) уточняли, что саму операцию согласовали за несколько минут до начала. Израильские военные решили действовать днем, поскольку в ХАМАС предполагали, что подобная операция пройдет ночью. Один заложник находился в первом здании, трое, в том числе Козлов, — в другом, и для их освобождения спецназ вступил в перестрелку. После освобождения из плена россиянин встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и поблагодарил его по-русски: «Спасибо вам».
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