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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Минздрав Газы сообщил о 274 погибших в ходе операции ЦАХАЛ в Нусейрате

Минздрав Газы: 274 палестинца погибли в ходе израильской операции в Нусейрате
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Накануне израильский спецназ провел спецоперацию по освобождению четырех заложников, включая одного россиянина, в лагере беженцев Нусейрат. По данным минздрава анклава, в результате погибли как минимум 274 человека
Нейсурат, сектор Газа
Нейсурат, сектор Газа (Фото: Emad Abu Shawiesh / Reuters)

По меньшей мере 274 палестинца погибли и 698 получили ранения в результате израильской операции по освобождению четырех заложников, проводившейся в центре лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Об этом сообщило в своем телеграм-канале министерство здравоохранения анклава, находящегося под контролем ХАМАС.

«Многие пострадавшие по-прежнему находятся под завалами и на дорогах, бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут добраться до них», — уточнили в министерстве.

Всего, по данным минздрава, число жертв среди палестинцев с 7 октября превысило 37 тыс., еще свыше 84 тыс. получили ранения.

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Израильский спецназ провел операцию по освобождению заложников, захваченных боевиками на музыкальном фестивале «Нова», накануне, 8 июня. В результате удалось освободить четырех человек, включая 27-летнего Андрея Козлова, гражданина России и Израиля. Операцию проводили при поддержке армии, разведки и ВВС. Во время рейда погиб один спецназовец.

Источники The New York Times (NYT) уточняли, что саму операцию согласовали за несколько минут до начала. Израильские военные решили действовать днем, поскольку в ХАМАС предполагали, что подобная операция пройдет ночью. Один заложник находился в первом здании, трое, в том числе Козлов, — в другом, и для их освобождения спецназ вступил в перестрелку. После освобождения из плена россиянин встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и поблагодарил его по-русски: «Спасибо вам».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль ХАМАС заложники сектор Газа
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