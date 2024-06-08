Освобожденный из плена ХАМАС петербуржец встретился с Нетаньяху
Россиянин Андрей Козлов, об освобождении которого из плена палестинской группировки ХАМАС ранее объявила Армия обороны Израиля, встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Кадры опубликовала канцелярия израильского премьера.
Встреча с возвращенными из плена ХАМАС заложниками прошла в больнице «Шиба» в пригороде Тель-Авива. На видео россиянин несколько раз обнимает Нетаньяху и дважды по-русски говорит ему: «Спасибо вам».
Козлов — уроженец Санкт-Петербурга, он переехал в Израиль летом 2022 года, успел получить израильское гражданство как второе и подрабатывал охранником на музыкальном фестивале «Нова» в кибуце Реим неподалеку от границы с сектором Газа. 7 октября 2023 года на участников мероприятия напали боевики ХАМАС. Погибли 260 человек, некоторых посетителей члены движения увезли в сектор Газа в качестве заложников.
Козлов находился в лагере Нейсурат в центральной части эксклава, вместе с ним освободили еще троих израильтян: 25-летнюю девушку и двух мужчин в возрасте 21 и 40 лет. Все четверо были похищены боевиками с фестиваля. Состояние спасенных заложников оценивается как хорошее.
Мать Козлова Евгения рассказывала, что во время атаки он связался с друзьями, написав, что «справа летят ракеты, слева террористы, их окружили со всех сторон, и он не знает, что делать и кто бы мог ему помочь». О том, что мужчина находится в плену и жив, его родственники узнали спустя три недели от ЦАХАЛ.
ХАМАС не признавало и не отрицало захват Козлова, утверждая, что его могли взять в плен только в боях. Всего боевики захватили в Израиле 255 человек. С тех пор удалось освободить 135 из них, еще 43 человека объявлены погибшими.
МИД Израиля сообщил, что генконсульство в Санкт-Петербурге поддерживает связь с родителями Козлова. Они прибудут в Израиль утром 9 июня.
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