NYT узнала подробности освобождения захваченного ХАМАС россиянина

NYT: операцию по освобождению заложников в Газе согласовали за минуты до начала

Миссию по освобождению четырех заложников из плена ХАМАС готовили несколько недель, ее могли отменить за несколько минут до начала. В ней участвовали спецназ, военные и авиация. В секторе Газа заявили о 210 погибших в этом районе

Андрей Козлов (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Четверо израильских заложников, захваченных ХАМАС, в числе которых 27-летний петербуржец Андрей Козлов, были освобождены в результате военной операции, которую согласовали за несколько минут до ее начала 8 июня, сообщает американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Израильский спецназ освободил четырех заложников, захваченных боевиками на музыкальном фестивале «Нова» на юге Израиля 7 октября прошлого года, во время налета на два здания в районе Нусейрат в центральной части сектора Газа. Операцию проводили при поддержке армии, разведки и ВВС. Во время рейда погиб один спецназовец.

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NYT отмечает, что проведение таких операций связано с большими рисками, в том числе гибели заложников. В качестве примера приводится проведенная в декабре неудачная миссия, когда спецназ пытался спасти из плена Сахара Баруха, но он был убит во время перестрелки, а два израильских офицера получили серьезные ранены.

Для операции, которая прошла 8 июня, было несколько подходящих случаев за последние три недели, однако все эти попытки были отменены. В четверг премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант провели встречу с высокопоставленными военными для согласования нынешней миссии, это произошло ночью. Однако она все еще могла быть отменена в последний момент. Как рассказал представитель израильской армии Даниэль Хагари, окончательно операцию одобрили за несколько минут до начала.

Израильские военные решили действовать днем, поскольку в ХАМАС предполагали, что подобная операция пройдет ночью. Один заложник находился в первом здании, трое, в том числе Козлов, в другом, и для их освобождения спецназ вступил в перестрелку. Когда операция успешно завершилась, по радиосвязи было объявлено «алмазы в наших руках», рассказал Хагари. На вертолетах заложников доставили в Израиль.

Козлов — уроженец Санкт-Петербурга, он переехал в Израиль летом 2022 года, успел получить израильское гражданство как второе и подрабатывал на фестивале охранником, когда на мероприятие напали боевики.

Пресс-служба правительства сектора Газа сообщила, что в результате израильских атак в Нусейрате и других центральных частях региона 8 июня погибли 210 человек, передает Al Jazeera.