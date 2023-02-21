В Росрыболовстве признали убытки верфей на ₽42 млрд

Убытки верфей от постройки судов для вылова рыбы достигли 42 млрд руб. Чтобы решить проблему, может понадобиться программа финансового оздоровления предприятий судостроения, считает глава Росрыболовства Илья Шестаков

Илья Шестаков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Суммарный убыток российских верфей от строительства 105 судов для вылова рыбы и краба «огромный» и составляет около 42 млрд руб., рассказал в интервью РБК глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Строительство 64 рыбопромысловых и 41 краболовного судов в рамках первого этапа программы инвестквот и крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами началось в 2018 году. Из этих судов спустя пять лет, к февралю, заказчикам передано в общей сложности лишь 14 судов: десять рыбопромысловых и четыре краболовных.

По словам Шестакова, оставшиеся 37 краболовов будут достроены в течение пяти лет, то есть не позднее 2027 года. Но со строительством рыбопромыслового флота «есть серьезные проблемы». «Они начались еще до санкций, и в какой-то степени их можно оправдать пандемией [COVID-19]. Но в большей степени сложности были связаны с отсутствием у верфей на начальном этапе программы нужных компетенций, и у них возникли трудности при строительстве рыбопромыслового флота по коммерческим заказам в сжатые сроки и по фиксированной цене», — объяснил глава Росрыболовства. Предприятия судостроения взяли заказы, но договорные обязательства с рыбаками «прописали плохо и просчитались»: «Сейчас верфи декларируют по промысловым судам огромные убытки — около 42 млрд руб.», — добавил Шестаков.

При этом, по информации ведомства, чтобы получить суда, некоторые рыбопромышленники, несмотря на заключенные договора, идут навстречу верфям и согласовывают изменение стоимости или продление сроков строительства. Чтобы решить проблему убытков, возможно, придется вводить «какую-то программу финансового оздоровления» верфей, полагает Шестаков. Но с этим будут разбираться непосредственно Минпромторг и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), замечает он. РБК направил запросы в пресс-службы Минпромторга и ОСК.

По словам главы Росрыболовства, программа модернизации флота нужна в том числе, чтобы решить проблему старения служащих на флоте и привлечения в отрасль новых кадров. Сейчас примерно 70% работников экипажей рыболовецких судов старше 50 лет. «Работа на промысле тяжелая. Рыбаки уходят в море на три месяца и более, а на старых судах условия быта, мягко говоря, не очень комфортные. Понятно, что молодые специалисты после окончания учебного заведения вряд ли выберут такую профессию», — замечает Шестаков. При этом в рыбопромышленных компаниях, получивших новые суда, «текучки кадров нет», а конкурс на вакансии высокий, утверждает чиновник.

Госпрограмма, направленная на модернизацию рыбопромыслового флота, развитие рыбоперерабатывающих предприятий и береговой инфраструктуры, была предложена в 2015 году. «По сути мы дали рыбакам квоты в обмен на то, чтобы нивелировать стоимость строительства для них судов в России и загрузить отечественные верфи», — вспоминает Шестаков.

Первый этап распределения инвестиционных квот начался в 2017 году: тогда предприятиям было выделено 20% от общего допустимого улова сельди и минтая под обязательства постройки новых рыболовных судов на российских верфях и строительства перерабатывающих заводов. В 2019 году в России впервые за 15 лет прошли крабовые аукционы: на торги было выставлено 50% квот на добычу краба, а получившие их предприятия обязаны были построить новые суда-краболовы.

Второй этап реформы инвестквот запланирован на 2023 год: на аукционах планируется распределить 20% от общего допустимого улова минтая и сельди на Дальнем Востоке, а также остальные 50% квот на добычу краба.