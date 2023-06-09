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Исландия приостановит работу своего посольства в России

Исландия приостановит работу своего посольства в России и понизит уровень дипотношений
Исландия приостановит работу своего посольства в Москве с 1 августа из-за «несоответствия приоритетам». При этом власти страны подчеркнули, что это решение не означает прекращения политических отношений между странами
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Исландия с 1 августа понизит уровень дипломатического представительства и приостановит деятельность своего посольства в Москве, говорится в сообщении исландского МИДа.

«Решение о прекращении деятельности посольства принято в связи с тем, что деятельность посольства в Москве в нынешних условиях не соответствует приоритетам внешнеполитического ведомства Исландии», — подчеркнули в министерстве.

Российский посол в стране был вызван в исландский МИД и проинформирован о решении властей. России также предписано свести к минимуму деятельность своего посольства в Исландии в соответствии с этим решением.

В исландском МИДе подчеркнули, что всего страна имеет восемнадцать посольств в столицах зарубежных стран, особенно в странах, где сильны экономические, политические и культурные связи. Однако, поскольку отношения с Россией «сведены к минимуму», предпосылки деятельности посольства в Москве изменились.

«Решение о прекращении деятельности посольства не означает прекращения политических отношений между странами. Как только позволят условия, акцент будет сделан на возобновлении деятельности посольства Исландии в Москве», — заключили в министерстве.

Исландия имеет посольство в Москве с 1944 года, за исключением 1951-1953 годов. Дипмиссия расположена в особняке 1815 года по адресу Хлебный переулок, д. 28, в котором в 1935—1941 годах была резиденция военного атташе Германии Эрнста Кёстринга.

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После начала российской спецоперации о разрыве дипотношений с Москвой объявили Украина и Микронезия, а их уровень понизили многие западные страны, включая Латвию, Литву и Эстонию. Помимо этого, с начала 2022 года иностранные государства объявили о высылке более 640 российских дипломатических сотрудников разного ранга. Москва за тот же период выслала 328 дипломатов.

Посол России в Рейкьявике Михаил Носков в прошлом году сообщал о попытке нападения на здание российского посольства. «Поступают нам постоянно и оскорбления, и угрозы на электронную почту посольства, по телефону звонят — брызжут онлайн-слюной», — отмечал дипломат.

Исландия приостановит работу своего посольства в России
Исландия приостановит работу своего посольства в России

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Исландия посольство санкции
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