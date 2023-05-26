Песков прокомментировал слова Лукашенко о ядерном оружии в Белоруссии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 85,88 (-0,32) Инвестиции, 25 мая, 17:00 Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,02) Инвестиции, 25 мая, 17:00
Ефимов рассказал об одобрении льготного кредита мясному производству Город, 14:26
Kion представил драму «За нас с вами» с Раппопорт и Снигирь Life, 14:17
«Троица» пробудет в Храме Христа Спасителя две недели Общество, 14:17
В Петербурге завели административное дело за репост публикации «Медузы» Политика, 14:16
Недалеко от Токио произошло землетрясение магнитудой 6,2 Общество, 14:15
Курский губернатор сообщил об обстреле Тёткино двадцатью снарядами Политика, 14:10
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 14:10
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Собянин анонсировал редевелопмент территории в Коммунарке Город, 14:09
В Госдуме заявили, что старые карты не будут считаться экстремистскими Политика, 14:02
Минпромторг разрешит параллельный импорт контактных линз Политика, 13:54
Рябков заявил об отсутствии планов применять ядерное оружие из-за Украины Политика, 13:51
Песков прокомментировал слова Лукашенко о ядерном оружии в Белоруссии Политика, 13:50
Российская компания RWV приобрела права на 22 аниме-фильма студии Ghibli Life, 13:50
Лавров призвал США не считать Атлантический океан гарантией безопасности Политика, 13:49

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Политика ,  
0 

Песков прокомментировал слова Лукашенко о ядерном оружии в Белоруссии

Песков — про ядерное оружие из России: Белоруссия находится во враждебном окружении
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Петров / Global Look Press )

Белоруссия, как и Россия, находится во враждебном окружении, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о начале перемещения российского ядерного оружия в страну, передает корреспондент РБК.

«Мы слышали весьма и весьма агрессивные заявления в адрес Белоруссии. Мы слушали также официальные заявления, в которых декларируется намерение вмешиваться во внутренние дела Белоруссии», — сказал Песков. По его словам, это требует дальнейшего развития союзнических отношений Москвы и Минска, «которые подразумевают разные области», в том числе и развитие отношений в военной сфере. «Что мы и делаем», — подытожил представитель президента.

На просьбу подтвердить или опровергнуть начало перемещения ядерного оружия в Белоруссию он ответил: «Я сказал то, что сказал, по этой теме».

Накануне Лукашенко заявил о начале перемещения в страну российских ядерных боеприпасов. На уточняющий вопрос, находится ли уже ядерное оружие в Белоруссии, глава государства ответил: «Возможно». Он добавил, что Минск ответственно отнесется к размещенному российскому ядерному оружию, и «все будет в порядке».

25 марта Путин анонсировал размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Он рассказал, что к 1 июля Москва завершит в республике постройку хранилища для него. Путин также подчеркнул, что Россия не будет отдавать Белоруссии ядерное оружие под контроль, а просто разместит его на территории страны.

Теги
Александр Лукашенко Белоруссия ядерное оружие Минск Дмитрий Песков

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Шойгу рассказал, кто принимает решения по ядерному оружию в Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter