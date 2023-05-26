Песков прокомментировал слова Лукашенко о ядерном оружии в Белоруссии

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Петров / Global Look Press )

Белоруссия, как и Россия, находится во враждебном окружении, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о начале перемещения российского ядерного оружия в страну, передает корреспондент РБК.

«Мы слышали весьма и весьма агрессивные заявления в адрес Белоруссии. Мы слушали также официальные заявления, в которых декларируется намерение вмешиваться во внутренние дела Белоруссии», — сказал Песков. По его словам, это требует дальнейшего развития союзнических отношений Москвы и Минска, «которые подразумевают разные области», в том числе и развитие отношений в военной сфере. «Что мы и делаем», — подытожил представитель президента.

На просьбу подтвердить или опровергнуть начало перемещения ядерного оружия в Белоруссию он ответил: «Я сказал то, что сказал, по этой теме».

Накануне Лукашенко заявил о начале перемещения в страну российских ядерных боеприпасов. На уточняющий вопрос, находится ли уже ядерное оружие в Белоруссии, глава государства ответил: «Возможно». Он добавил, что Минск ответственно отнесется к размещенному российскому ядерному оружию, и «все будет в порядке».

25 марта Путин анонсировал размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Он рассказал, что к 1 июля Москва завершит в республике постройку хранилища для него. Путин также подчеркнул, что Россия не будет отдавать Белоруссии ядерное оружие под контроль, а просто разместит его на территории страны.