Россия назвала Европе дату окончательного выхода из договора об армиях

Москва в пятницу уведомила участников Договора об обычных вооруженных силах в Европе о том, что выйдет из него 7 ноября, пишет газета. Президент Владимир Путин денонсировал ДОВСЕ в конце мая

Россия окончательно выйдет из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 7 ноября, пишет газета «Коммерсантъ». Российская сторона в пятницу уведомила участников этого соглашения о дате выхода.

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в конце мая. В предложенном Путиным законопроекте о прекращении действия соглашения говорилось, что его положения «во многом устарели», а само оно «утратило связь с действительностью», в том числе из-за расширения НАТО. В нем также утверждалось, что США и их союзники проводят «линию на военную конфронтацию» с Москвой. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин объяснял выход из договора «защитой национальной безопасности и национальных интересов» страны.

Выход России из ДОВСЕ не повлечет прямых последствий, но в сфере контроля за вооружениями «образуется большой вакуум», который надо заполнить, заявляли также в Кремле.