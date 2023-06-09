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Россия назвала Европе дату окончательного выхода из договора об армиях

«Коммерсантъ»: Россия окончательно выйдет из договора об армиях в Европе 7 ноября
Москва в пятницу уведомила участников Договора об обычных вооруженных силах в Европе о том, что выйдет из него 7 ноября, пишет газета. Президент Владимир Путин денонсировал ДОВСЕ в конце мая

Россия окончательно выйдет из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 7 ноября, пишет газета «Коммерсантъ». Российская сторона в пятницу уведомила участников этого соглашения о дате выхода.

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в конце мая. В предложенном Путиным законопроекте о прекращении действия соглашения говорилось, что его положения «во многом устарели», а само оно «утратило связь с действительностью», в том числе из-за расширения НАТО. В нем также утверждалось, что США и их союзники проводят «линию на военную конфронтацию» с Москвой. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин объяснял выход из договора «защитой национальной безопасности и национальных интересов» страны.

Выход России из ДОВСЕ не повлечет прямых последствий, но в сфере контроля за вооружениями «образуется большой вакуум», который надо заполнить, заявляли также в Кремле.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и вступил в силу два года спустя. Первоначальными участниками стали шесть государств Варшавского договора, включая СССР, и 16 государств НАТО. Договор разрешил обеим группам иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники и установил лимиты на наличие вооруженных сил.

В 1999 году было подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ, которое установило ограничение для отдельных стран и территорий, а не блоков. Члены НАТО не ратифицировали его. После того как договориться об условиях ДОВСЕ не удалось, в 2007 году Россия приостановила в нем свое участие.

В первоначальной версии соглашения в пределах района применения ДОВСЕ число вооружений не должно было превышать 40 тыс. боевых танков, 60 тыс. бронированных машин, 40 тыс. артиллерийских единиц, 13,6 тыс. боевых самолетов и 4 тыс. ударных вертолетов. После адаптации для России квота составила 6350 танков, 11 280 бронемашин, 6315 арт-систем, 3416 самолетов и 855 вертолетов.

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Елена Чернышова
ДОВСЕ Россия вооружения российская армия
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