Кремль оценил действия властей при эвакуации в Херсонской области

Песков оценил действия властей при эвакуации в Херсонской области как самоотверженные

О ситуации президенту Владимиру Путину постоянно докладывают МЧС и военные, он держит ее под контролем, сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков

Беженцы в Белгороде (Фото: Мария Лисицина / РБК)

Все власти действуют самоотверженно при эвакуации в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

О ситуации Владимиру Путину постоянно докладывают МЧС и военные, он держит ее под контролем, отметил Песков.

«Мы оцениваем эти действия [при эвакуации] как самоотверженные. <...> По поручению президента МЧС предпринимает энергичные меры с задействованием всех возможных дополнительных ресурсов для оказания помощи людям», — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, эвакуация идет под обстрелами украинских военных. «Эти обстрелы не прекращаются. Это более чем варварские обстрелы. Вы знаете, что в результате этих обстрелов среди пострадавших от наводнения есть погибшие», — добавил он.

Песков также напомнил о российской позиции по поводу разрушения Каховской ГЭС, что «это внезапное губительное наводнение было вызвано диверсией украинской стороны, а точнее тем, что украинская сторона взорвала Каховскую ГЭС — подорвала плотину».

6 июня обрушилась плотина Каховской ГЭС, расположенной по течению Днепра выше Херсона (левый берег находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских). Москва обвинила Киев в диверсии. Украинская сторона возложила на Россию ответственность за подрыв.

Врио херсонского губернатора Владимир Сальдо накануне сообщил, что 5 тыс. человек были эвакуированы с затопленных территорий Новокаховского городского округа, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов. Семь человек погибли, в том числе двое мирных жителей — в результате ракетного обстрела эвакуационной зоны в Голой Пристани. 62 человека были доставлены в больницы.

Основной пик наводнения пройден, отмечал Сальдо. По его словам, уровень воды в Новокаховском городском округе спадает. «Но еще огромные территории Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов остаются под водой», — писал он.

Глава военной администрации подконтрольной Украине части Херсонской области Александр Прокудин 9 июня сообщил, что уровень воды за ночь снизился на 20 см. К утру из 32 затопленных населенных пунктов эвакуировали более 2,3 тыс. человек.

По предварительным оценкам, только прямой ущерб жилому фонду затопленных территорий области превысит 1,5 млрд руб., говорил врио губернатора.