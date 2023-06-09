Кремль оценил действия властей при эвакуации в Херсонской области

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 88,04 (+0,87) Инвестиции, 08 июн, 15:59 Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 82,09 (+0,63) Инвестиции, 08 июн, 15:59
ЦБ сохранил ключевую ставку шестой раз подряд Финансы, 13:30
Разрушение плотины Каховской ГЭС и затопление территорий. Главное Политика, 13:20
Как инженеры создали кондитерскую фабрику РБК и КФ «Победа», 13:18
Moody's понизило прогнозную оценку криптобиржи Coinbase Крипто, 13:16
Верховный суд Нидерландов оставил в силе передачу золота скифов Киеву Политика, 13:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:13
Как зарабатывать на создании мобильных приложений в 2023 году Pro, 13:12
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Власти привлекут на День молодежи 1 млн человек Политика, 13:12
Робот из ФССП впервые открыл дело против должника Общество, 13:07
Российская теннисистка вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос» Спорт, 12:59
Глава ПНТ Елена Васильева — о логистике нефтепродуктов в новых условиях Новая экономика, 12:56
Chery назвал российские цены на седан Arrizo 8 Авто, 12:50
В Шебекино за день от обстрелов пострадали три человека Политика, 12:48
Не диетой единой: как привести в порядок фигуру аппаратной косметологией РБК и Вирсавия, 12:44
Разрушение Каховской ГЭС ,  
0 

Кремль оценил действия властей при эвакуации в Херсонской области

Песков оценил действия властей при эвакуации в Херсонской области как самоотверженные
О ситуации президенту Владимиру Путину постоянно докладывают МЧС и военные, он держит ее под контролем, сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков
Беженцы в Белгороде
Беженцы в Белгороде (Фото: Мария Лисицина / РБК)

Все власти действуют самоотверженно при эвакуации в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

О ситуации Владимиру Путину постоянно докладывают МЧС и военные, он держит ее под контролем, отметил Песков.

«Мы оцениваем эти действия [при эвакуации] как самоотверженные. <...> По поручению президента МЧС предпринимает энергичные меры с задействованием всех возможных дополнительных ресурсов для оказания помощи людям», — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, эвакуация идет под обстрелами украинских военных. «Эти обстрелы не прекращаются. Это более чем варварские обстрелы. Вы знаете, что в результате этих обстрелов среди пострадавших от наводнения есть погибшие», — добавил он.

Песков также напомнил о российской позиции по поводу разрушения Каховской ГЭС, что «это внезапное губительное наводнение было вызвано диверсией украинской стороны, а точнее тем, что украинская сторона взорвала Каховскую ГЭС — подорвала плотину».

6 июня обрушилась плотина Каховской ГЭС, расположенной по течению Днепра выше Херсона (левый берег находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских). Москва обвинила Киев в диверсии. Украинская сторона возложила на Россию ответственность за подрыв.

Читайте на РБК Pro
В коллективе часто возникают конфликты: как это исправить
Как бухгалтеры и «продажники» обворовывают фирмы: обзор популярных схем
Как выбрать пансионат для своего пожилого родственника
15 лет трезвости: какие привычки помогли Эминему победить зависимость

Врио херсонского губернатора Владимир Сальдо накануне сообщил, что 5 тыс. человек были эвакуированы с затопленных территорий Новокаховского городского округа, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов. Семь человек погибли, в том числе двое мирных жителей — в результате ракетного обстрела эвакуационной зоны в Голой Пристани. 62 человека были доставлены в больницы.

Основной пик наводнения пройден, отмечал Сальдо. По его словам, уровень воды в Новокаховском городском округе спадает. «Но еще огромные территории Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов остаются под водой», — писал он.

Глава военной администрации подконтрольной Украине части Херсонской области Александр Прокудин 9 июня сообщил, что уровень воды за ночь снизился на 20 см. К утру из 32 затопленных населенных пунктов эвакуировали более 2,3 тыс. человек.

По предварительным оценкам, только прямой ущерб жилому фонду затопленных территорий области превысит 1,5 млрд руб., говорил врио губернатора.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Дмитрий Песков Каховская ГЭС эвакуация Херсонская область
Материалы по теме
В Херсонской области нашли тело женщины после разрушения Каховской ГЭС
Общество
Эксперты оценили, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на Черное море
Политика
Семьям погибших из-за разрушения Каховской ГЭС выплатят по ₽1 млн
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter