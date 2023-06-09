Победителя «Битвы экстрасенсов» задержали за планы вступить к диверсантам

Дмитрий Волхов, победивший в 2012-м на «Битве экстрасенсов», задержан по подозрению в планах присоединиться к диверсантам, сообщили ТАСС и Baza. Ему дозвонились журналисты, он удивился опубликованными с обыска снимками

Дмитрий Волхов (Буриков) (Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС)

Силовики задержали в Москве нескольких человек по подозрению в намерении присоединиться к «Русскому добровольческому корпусу» (РДК) среди них был участник «Битвы экстрасенсов» Дмитрий Волхов (Буриков), пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Там уточнили агентству, что подозреваемые намеревались выехать на Украину. Задержание провели сотрудники СК при поддержке спецназа в четверг, 8 июня. Оперативники провели обыски и изъяли компьютеры, ножи и символику нацисткой Германии.

Baza опубликовала фотографии с обыска, на одной из них снят мужчина, которого канал идентифицировал как Волхова; он сфотографирован рядом с нацистскими знаками отличия в рамке. Телеграм-канал «Осторожно новости» позвонил Волхову. Тот в беседе с журналистами выразил удивление тем, что снимки с обыска оказались в интернете, но сам обыск не комментировал.

Волхову 34 года, он победитель 13 сезона «Битвы экстрасенсов», прошедшего в августе-декабре 2012 года. На его сайте сказано, что Волхов развивается «развитием славянской культуры и служит языческому культу славянского божества Велеса», считая его духовным отцом. Мужчина занимается встречей с поклонниками и организацией туров на Алтай.

«Русский добровольческий корпус» взял на себя ответственность за нападение на Брянскую область в начале марта. Тогда атаке подверглись села Любечане и Сушаны, погибли два человека. Предполагаемые участники нападения — основатели РДК, неонацисты Денис Капустин (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Алексей Огурцов, а также актер Кирилл Канахин, игравший в эпизодах в российских сериалах, — объявлены в России в розыск

РДК, а также «Легион «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен) взяли на себя ответственность и за атаку на Белгородскую область в конце мая.