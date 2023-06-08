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Муж главы Истры погиб при отражении атаки диверсантов под Белгородом

Муж главы Истры Владимир Кузнецов погиб при отражении атаки диверсантов под Белгородом
Гвардии полковник Владимир Кузнецов погиб при отражении атаки диверсантов в Белгородской области. Он был мужем главы Истры Татьяны Витушевой, добровольцем на военную операцию он ушел в октябре
Владимир Кузнецов
Владимир Кузнецов (Фото: tatianavitusheva / Telegram)

Во время военной операции погиб полковник российской армии, командир мотострелкового полка Владимир Кузнецов. Об этом в телеграм-канале сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева. Погибший офицер был ее мужем, уточняет пресс-служба подмосковного правительства.

«При исполнении воинского долга <...> героически погиб гвардии полковник Вооруженных сил Российской Федерации, награжденный орденом «За военные заслуги», медалью Суворова, медалью Жукова и иными государственными и ведомственными знаками отличия РФ, командир мотострелкового полка Владимир Викторович Кузнецов», — написала Витушева.

Он погиб 5 июня, отражая нападение диверсантов ВСУ под Белгородом, уточнили в правительстве Московской области.

Кузнецова похоронили на новом кладбище Истры 8 июня, отпевание прошло в Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского монастыря. На церемонию прощания приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он передал Витушевой орден Мужества, которым ее супруга наградили посмертно.

Фото:Сергей Хакимов / пресс-служба Губернатора Московской области Фото:Сергей Хакимов / пресс-служба Губернатора Московской области Фото:Сергей Хакимов / пресс-служба Губернатора Московской области Фото:Сергей Хакимов / пресс-служба Губернатора Московской области Фото:Сергей Хакимов / пресс-служба Губернатора Московской области Фото:Сергей Хакимов / пресс-служба Губернатора Московской области Фото:Сергей Хакимов / пресс-служба Губернатора Московской области

Кузнецов был блестящим офицером и истинным патриотом, он отличался «высочайшей профессиональной подготовкой и умелой организацией работ», отметила Витушева. Он закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Константина Рокоссовского, а также Общевойсковую академию. Прошел путь от курсанта до командира полка. Кузнецов был участником контртеррористической операции в Чечне.

По словам Воробьева, он ушел добровольцем на военную операцию в октябре.

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Минобороны России сообщало о сорванной атаке диверсантов, которая произошла 4 июня. По данным ведомства, тогда на территорию Белгородской области в районе Новой Таволжанки пытались проникнуть две группы диверсантов, они были уничтожены.

Муж главы Истры погиб при отражении атаки диверсантов под Белгородом
Муж главы Истры погиб при отражении атаки диверсантов под Белгородом

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко, Юлия Волкова Юлия Волкова
Военная операция на Украине диверсанты Московская область Белгородская область
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