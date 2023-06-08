Муж главы Истры погиб при отражении атаки диверсантов под Белгородом
Во время военной операции погиб полковник российской армии, командир мотострелкового полка Владимир Кузнецов. Об этом в телеграм-канале сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева. Погибший офицер был ее мужем, уточняет пресс-служба подмосковного правительства.
«При исполнении воинского долга <...> героически погиб гвардии полковник Вооруженных сил Российской Федерации, награжденный орденом «За военные заслуги», медалью Суворова, медалью Жукова и иными государственными и ведомственными знаками отличия РФ, командир мотострелкового полка Владимир Викторович Кузнецов», — написала Витушева.
Он погиб 5 июня, отражая нападение диверсантов ВСУ под Белгородом, уточнили в правительстве Московской области.
Кузнецова похоронили на новом кладбище Истры 8 июня, отпевание прошло в Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского монастыря. На церемонию прощания приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он передал Витушевой орден Мужества, которым ее супруга наградили посмертно.
Кузнецов был блестящим офицером и истинным патриотом, он отличался «высочайшей профессиональной подготовкой и умелой организацией работ», отметила Витушева. Он закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Константина Рокоссовского, а также Общевойсковую академию. Прошел путь от курсанта до командира полка. Кузнецов был участником контртеррористической операции в Чечне.
По словам Воробьева, он ушел добровольцем на военную операцию в октябре.
Минобороны России сообщало о сорванной атаке диверсантов, которая произошла 4 июня. По данным ведомства, тогда на территорию Белгородской области в районе Новой Таволжанки пытались проникнуть две группы диверсантов, они были уничтожены.