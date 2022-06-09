Путин заявил, что на долю России выпало «возвращать и укреплять»

Путин вспомнил о Северной войне и Петре I. По его словам, на тех территориях исконно жили славяне, поэтому император не отторгал, а возвращал эти земли

Предназначение современной России — «возвращать и укреплять», заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на ВДНХ в Москве, трансляция шла на платформе «Смотрим».

Он сравнил текущую ситуацию с событиями времен Северной войны (1700–1721 годы) России и Швеции и заявил, что Петр I в этот период ничего не отторгал у соседней страны, вместо этого «он возвращал».

«Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией и что-то там отторгал. Ничего он не отторгал! Он возвращал», — пояснил глава государства. Он уточнил, что речь идет обо «всем Приладожье» и той территории, «где сегодня Петербург основан».

Путин посетил мультимедийную выставку «Петр I. Рождение империи» в историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ в Москве по случаю 350-летнего юбилея со дня рождения императора.

Путин добавил, что, когда Петр I заложил новую столицу, ее не признала ни одна из европейских стран — государства Европы считали эти территории шведскими.

«А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем российского государства. То же самое и в западном направлении. Это касается Нарвы, его первого похода», — пояснил президент.

Читайте на РБК Pro Pro Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть Инструкции Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Инструкции Pro Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Инструкции Pro Как позаботиться о здоровье зубов — 9 советов от стоматолога Как позаботиться о здоровье зубов — 9 советов от стоматолога Инструкции Pro Какие финансовые меры защиты использовать в договоре Какие финансовые меры защиты использовать в договоре Инструкции Pro Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии Статьи Pro Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Инструкции

По словам главы государства, с тех пор мировая политика практически не изменилась. «Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять [суверенитет страны и ее исконные территории], и если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования», — заключил он.

На том же мероприятии Путин подчеркивал, что «для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство», стране необходимо обеспечить свой суверенитет, чтобы не превратиться в колонию. Колонии не принимают самостоятельных решений и не выживают в геополитической борьбе, отмечал глава государства.

После начала российской спецоперации Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в онлайн- и офлайн-формате. Один из пунктов итогового соглашения, который отстаивает Москва, — признание Украиной Крыма частью России. Ранее Путин указывал, что Крым — «это суверенная российская территория», которую страна вернула в «родную гавань» в результате укрепления изнутри.

В свою очередь помощник президента, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский подчеркивал, что территория современной России уменьшилась по сравнению с размерами Российской империи, однако «не навсегда».