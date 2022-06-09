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Путин заявил, что на долю России выпало «возвращать и укреплять»

Путин вспомнил о Северной войне и Петре I. По его словам, на тех территориях исконно жили славяне, поэтому император не отторгал, а возвращал эти земли

Предназначение современной России — «возвращать и укреплять», заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на ВДНХ в Москве, трансляция шла на платформе «Смотрим».

Он сравнил текущую ситуацию с событиями времен Северной войны (1700–1721 годы) России и Швеции и заявил, что Петр I в этот период ничего не отторгал у соседней страны, вместо этого «он возвращал».

«Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией и что-то там отторгал. Ничего он не отторгал! Он возвращал», — пояснил глава государства. Он уточнил, что речь идет обо «всем Приладожье» и той территории, «где сегодня Петербург основан».

Путин посетил мультимедийную выставку «Петр I. Рождение империи» в историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ в Москве по случаю 350-летнего юбилея со дня рождения императора.

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Путин добавил, что, когда Петр I заложил новую столицу, ее не признала ни одна из европейских стран — государства Европы считали эти территории шведскими.

«А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем российского государства. То же самое и в западном направлении. Это касается Нарвы, его первого похода», — пояснил президент.

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По словам главы государства, с тех пор мировая политика практически не изменилась. «Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять [суверенитет страны и ее исконные территории], и если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования», — заключил он.

На том же мероприятии Путин подчеркивал, что «для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство», стране необходимо обеспечить свой суверенитет, чтобы не превратиться в колонию. Колонии не принимают самостоятельных решений и не выживают в геополитической борьбе, отмечал глава государства.

После начала российской спецоперации Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в онлайн- и офлайн-формате. Один из пунктов итогового соглашения, который отстаивает Москва, — признание Украиной Крыма частью России. Ранее Путин указывал, что Крым — «это суверенная российская территория», которую страна вернула в «родную гавань» в результате укрепления изнутри.

В свою очередь помощник президента, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский подчеркивал, что территория современной России уменьшилась по сравнению с размерами Российской империи, однако «не навсегда».

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Татьяна Зыкина
Владимир Путин Петр I возврат
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