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В СВР заявили, что Зеленский «сдает Польше суверенитет Украины»

Зеленский, похоже, соглашается на передачу Польше суверенитета Украины, заявил глава спецслужбы. Так в СВР отреагировали на разрешение Украины разместить в Польше резервный центр обработки данных украинской налоговой службы
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Офіс Президента України)

Киевские власти согласились с «аннексией» Украины Польшей и добровольно сдают ей государственный суверенитет: в частности, разрешили разместить в этой стране резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки.

Сообщение СВР начинается с цитаты ее руководителя: «Как заявил директор СВР России С.Е. Нарышкин, по поступающей в Службу внешней разведки Российской Федерации информации, грезы польских властей о возвращении «Восточных кресов» воплощаются в конкретные действия».

В ведомстве считают, что Польша подталкивает Украину передать ей контроль «над важнейшими государственными функциями и учреждениями». Необходимость размещения ГНСУ Киеву объяснили тем, что это «якобы позволит повысить эффективность деятельности» этой службы. Однако основные задачи по монтажу оборудования ГНСУ в Польше взяла на себя «аффилированная с местными спецслужбами технологическая компания SILTEK», а методическим сопровождением и поддержкой занимаются «представители американских цифровых гигантов — Dell, IBM и Cisco», отметили в СВР.

Разрешая разместить в Польше резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины, Киев открывает «польско-американскому тандему» доступ к информации государственной важности, в том числе к сведениям о налогоплательщиках и, следовательно, «реальном финансовом положении» Украины, считают в Службе внешней разведки России.

«В бизнесе такую «сделку» можно было бы отнести к категории слияний и поглощений. Но государство — не частная корпорация, и в данном случае мы видим, что киевская хунта уже согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдает ей государственный суверенитет», — заявили представители СВР.

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Яцек Сасин и Матеуш Моравецкий&nbsp;(слева направо)

Российские власти с начала спецоперации неоднократно обвиняли Польшу в желании захватить западные территории Украины. В конце апреля глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что разведка получила данные, что Вашингтон и Варшава разрабатывают план по установлению контроля Польши над ее «историческими владениями». В российской спецслужбе считают, что первым этапом реализации этого плана станет ввод польских войск в западную часть Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии».

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В Польше сообщения о планах «аннексировать запад Украины» назвали ложью. По словам пресс-секретаря министра — координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, цель информационной операции российской спецслужбы — «укрепить недоверие между Украиной и Польшей, подорвать сотрудничество между Украиной и США, представить Запад в виде агрессивного субъекта по отношению к России, а Польшу — как «поджигателя войны», который представляет угрозу для всего НАТО и Европы».

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Виктория Полякова Виктория Полякова
СВР Сергей Нарышкин Владимир Зеленский суверенитет Украина Польша
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