В Казахстане опубликованы данные экзитполов после президентских выборов

В Казахстане опубликованы данные экзитполов после президентских выборов

Итоги опросов на выходе с избирательных участков свидетельствуют о том, что победу одерживает выдвинутый правящей партией Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

В соответствии с экзитполом, который проводила организация «Общественное мнение», Касым-Жомарт Токаев, занявший пост главы республики после сложения полномочий Нурсултаном Назарбаевым в марте, набирает 70,13% голосов избирателей, сообщает издание Nur. Таким образом, он значительно опережает кандидата от движения «Улт тагдыры» Амиржана Косанова (15,39%).

Третье место у Дании Еспаевой (5,32%), первой в Казахстане женщины — кандидата на президентских выборах. Никто из оставшихся четырех претендентов не набрал более 4%.

Исследовательский центр «Молодежь», данные экзитпола которого приводит агентство ТАСС, также предсказывают победу Токаева с результатом 69,94%. У Косанова 14,96%, у Еспаевой 4,78%.

По данным ЦИК Казахстана, явка на президентских выборах составила 77,4%. Активней всех голосовали жители Алматинской области (89%), а вот в самом городе Алма-Ата участки для голосования посетили лишь 52,2%, что является минимальным результатом.

Токаев был выдвинут правящей партией «Нур отан», его кандидатуру поддержал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Токаев, бывший спикер сената, изначально считался главным претендентом на победу: опросы общественного мнения показывали поддержку в районе 70%.

В ходе избирательной кампании Токаев обещал одним из главных принципов своей программы сделать преемственность, а также продолжить политику Назарбаева, делая основной упор на реализацию социальных программ и борьбу с коррупцией.