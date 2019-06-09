Президент Казахстана на выборах назвал необходимым объединение нации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после голосования на выборах главы государства пообещал вести диалог с участниками протестов, пишет TengriNews.

«Мы должны объединиться <...> Мир стал нестабильным. Но мы в любом случае <...> построим диалог со всеми теми, кто поддерживает правительство, и с теми, кто против правительства», — сказал Токаев и отметил, что призвал всех сотрудников правоохранительных органов «быть толерантными и сдержанными» с оппозицией.

9 июня в Казахстане проходят президентские выборы, избирательные участки открылись в 7 утра (04:00 мск) по местному времени и проработают до 8 вечера (17:00 мск). В выборах впервые в истории страны участвует женщина — Дания Еспаева от партии «Ак жол» («Светлый путь»). Всего в выборах участвуют семь кандидатов. Согласно опросам, за Токаева, кандидатуру которого выдвинула правящая партия «Нур Отан» и поддержал первый президент республики Нурсултан Назарбаев, готовы проголосовать более 70%. Глава государства в Казахстане избирается на пять лет.

Токаев заявил о толерантности к оппозиции на фоне создания в стране выступающего за реформы гражданского движения «Проснись, Казахстан!», писала Русская служба Би-би-си.