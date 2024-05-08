Белый дом обеспокоился из-за данных о планах покушения на Зеленского

В Белом доме обеспокоены сообщениями о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского, заявила на брифинге пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер. Трансляцию брифинга вела пресс-служба Белого дома в YouTube.

«Это объявление тревожное. Безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была предотвращена», — заявила Жан-Пьер.

За дополнительными сведениями она посоветовала обратиться в правительство Украины.

7 мая контрразведка и Служба безопасности Украины задержали подозреваемых в планировании убийства Зеленского. По данным спецслужб, два полковника управления госохраны работали на ФСБ России. Кроме президента страны, они планировали покушения на главу Главного управления разведки Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка, сообщают в Киеве.

Офицеры были завербованы российской стороной до начала военной операции: один из «кураторов» в ФСБ провел «ряд законспирированных встреч с полковником УГО на территории соседних европейских государств», объявила СБУ.

Российские власти не раз отвергали сведения о планах совершить покушение на президента Украины. В марте 2022 года, когда между Москвой и Киевом еще шел переговорный процесс, представитель российского президента Дмитрий Песков пояснил: Россия заинтересована, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые Москвой на переговорах условия.