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Военная операция на Украине ,  
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Власти Украины сообщили о повреждении складов в Одессе после взрывов

В Одессе повреждены склады после ночных взрывов
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Военная операция на Украине
После ночных взрывов в Одессе загорелись склады. Ночью в регионе объявлялась воздушная тревога
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

В Одессе повреждены объекты инфраструктуры, в том числе почтовые склады, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В ночь на 2 мая издание «Суспильне» писало о взрывах в городе. Глава областной военной администрации Олег Кипер позднее подтвердил эту информацию и заявил о пожаре.

Пострадали 14 человек, пожар ликвидирован, заявили в ГСЧС. По словам Кипера, в нескольких домах выбило окна. Для ликвидации последствий взрыва привлекли 68 спасателей и 19 единиц техники.

В Одессе прогремели взрывы
Политика

В Одесской области ночью объявляли воздушную тревогу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим целям на Украине и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Одесса
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