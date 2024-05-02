Власти Украины сообщили о повреждении складов в Одессе после взрывов
В Одессе повреждены склады после ночных взрывов
После ночных взрывов в Одессе загорелись склады. Ночью в регионе объявлялась воздушная тревога
В Одессе повреждены объекты инфраструктуры, в том числе почтовые склады, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В ночь на 2 мая издание «Суспильне» писало о взрывах в городе. Глава областной военной администрации Олег Кипер позднее подтвердил эту информацию и заявил о пожаре.
Пострадали 14 человек, пожар ликвидирован, заявили в ГСЧС. По словам Кипера, в нескольких домах выбило окна. Для ликвидации последствий взрыва привлекли 68 спасателей и 19 единиц техники.
В Одесской области ночью объявляли воздушную тревогу.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим целям на Украине и связанной с ними инфраструктуре.