В Одессе прогремели взрывы

В настоящее время воздушная тревога объявлена в южных областях Украины. Местные СМИ сообщают о взрыве в Одессе и зареве от пожара

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Одессе спустя 5 минут после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Страна.ua» и «Суспильне».

Как отмечает «Страна», после взрыва в Одессе видно зарево от пожара. Глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер призвал жителей срочно проследовать в укрытия.

Тревога в настоящее время также объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.