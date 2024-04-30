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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прогремели взрывы

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Военная операция на Украине
В настоящее время воздушная тревога объявлена в южных областях Украины. Местные СМИ сообщают о взрыве в Одессе и зареве от пожара
Фото: Alina Smutko / Reuters
Фото: Alina Smutko / Reuters

В Одессе спустя 5 минут после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Страна.ua» и «Суспильне».

Как отмечает «Страна», после взрыва в Одессе видно зарево от пожара. Глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер призвал жителей срочно проследовать в укрытия.

Тревога в настоящее время также объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Одесса Одесская область взрывы Воздушная тревога пожары
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