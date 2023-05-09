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В параде Победы впервые задействовали бронемашины «Ахмат» и «Спартак»

В параде Победы в Москве впервые приняли участие бронеавтомобили «Спартак» и «Ахмат»
Бронеавтомобиль &laquo;Ахмат&raquo;
Бронеавтомобиль «Ахмат» (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В параде в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на Красной площади в Москве, были задействованы бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак». Трансляцию мероприятия вел РБК.

Как обратил внимание ТАСС, бронемашины впервые участвовали в составе механизированной колонны парада, они выехали на площадь после танка Т-34, открывшего проезд техники.

Бронеавтомобиль З-СТС разработала компания «Ремдизель». Как передавал телеканал «Звезда», его поставили в войска в первом прошлогоднем полугодии. Машина предназначена для выполнения боевых задач со смонтированным вооружением, а также задач боевого, тылового и других видов обеспечения.

«Спартак» впервые представили на форуме «Армия» прошлым летом. Автомобиль рассчитан на перевозку девяти военнослужащих в боевом снаряжении и оснащен полноповоротной бронированной башней с пулеметом КОРД калибра 12,7 мм.

Минобороны сообщало, что всего в этом году в параде должны были принять участие более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники. В механизированной колонне были представлены в том числе бронемашины семейства «Тайфун» и «Тигр», БМП-2М, зенитный ракетные комплексы С-400 и пусковые комплексы «Искандер-М» и «Ярс». Как и годом ранее, парад прошел без воздушной части.

Теги
Парад Победы бронемашины Красная площадь
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