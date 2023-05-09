Россиянин погиб при обстреле сектора Газа армией Израиля

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Гражданин России погиб в секторе Газа в результате обстрела Армией обороны Израиля, сообщили «РИА Новости» в Минздраве Палестины.

Всего в секторе Газа погибли как минимум десять человек, еще несколько человек получили ранения, их количество не установлено, передает Aljazeera со ссылкой на Минздрав. Sky News Arabia со ссылкой на ведомство сообщает, что погибли девять палестинцев.

В 2:14 мск Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем телеграм-канале, что начала наносить удары по объектам «Исламского джихада» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) в Газе. Эту операцию назвали «Щит и стрела», целью которой были объекты этой организации.

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