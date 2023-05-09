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Журналисты получили Пулитцеровскую премию за материалы о Мариуполе и Буче

Журналист AP Малолетка получил Пулитцеровскую премию за снимки из Мариуполя
Пулитцеровскую премию получили фоторепортер Малолетка за снимки из роддома в Мариуполе и журналисты The New York Times за расследование произошедшего в Буче. Москва называет события в Буче провокацией, а обстрел роддома — фейком
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Журналисты агентства Associated Press, украинский фотограф Евгений Малолетка, документалист и видеограф Мстислав Чернов, продюсер Василиса Степаненко и европейский корреспондент Лори Хиннант получили Пулитцеровскую премию за снимки боев на Украине, в том числе — в Мариуполе. 

Корреспонденты выиграли в номинации «За служение обществу», это единственная премия с золотой медалью. Ее вручают за «выдающийся пример достойного служения обществу».

Победу в номинации «За международный репортаж» присудили журналистам The New York Times за «выдающейся пример освещения международных событий». Приз вручили за освещение репортерами российско-украинского конфликта, в том числе — восьмимесячное расследование журналистов The New York Times произошедшего в украинском городе Буча прошлой весной. Редакция опубликовала соответствующую статью и видео в конце декабря, журналисты опирались на записи видеокамер, записи с беспилотников и показания очевидцев.

Победителей Пулитцеровской премии определяет специальное жюри Колумбийского университета, это одна из самых престижных наград в сфере журналистики. Премии присуждаются ежегодно в 20 категориях.

После начала Россией военной операции Малолетка был одним из немногих фотожурналистов, работавших в Мариуполе. Он рассказывал, что прибыл в город за час до начала полномасштабных боев, после чего в течение 20 дней жил вместе с медиками и обычными гражданами в убежищах. Его снимок из роддома Мариуполя выиграл в апреле другую престижную награду в области журналистики — World Press Photo.

Об обстреле больницы Мариупольский больницы городской совет сообщил в начале марта 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский называл ложными сообщения, что из здания медучреждения вывезли пациентов и разместили там националистов. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил произошедшее.

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Российская сторона называет сообщения об авиаударе по мариупольского роддому фейками. По утверждению Минобороны, у больницы в Мариуполе были произведены два постановочных взрыва для «аудитории Европы и США». «Якобы имевший место «авиаудар» — полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории», — настаивал представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Он заверил, что российские военные не выполняли задач по поражению наземных целей в районе Мариуполя.

Аналогично власти и военное руководство России отвергают сообщения об убийстве мирных жителей в Буче. В конце прошлого марта журналисты Reuters, AFP, Би-би-си и других мировых СМИ опубликовали снимки из этого города, расположенного неподалеку от Киева. На них видны массовые захоронения, тела людей на улицах, у некоторых связаны руки. 

Минобороны России называет опубликованные фотографии провокацией. Там утверждают, что пока Буча была под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, в то время как украинские военные круглосуточно обстреливали южные районы города. Российские части полностью покинули Бучу 30 марта, а кадры с телами на улицах города появились только на четвертый день после их ухода, подчеркивают в ведомстве.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Мариуполь Украина Пулитцеровская премия ДНР Associated Press Буча Военная операция на Украине журналистика New York Times
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