Снимок из роддома Мариуполя стал победителем World Press Photo

Жюри конкурса решило, что снимок из разрушенного роддома в Мариуполе должен помочь миру заметить «невыносимые реалии» конфликта. Минобороны заявляло, что у больницы в Мариуполе украинские военные произвели постановочные взрывы

Фото: Евгений Малолетка / AP

Снимком 2023 года по версии жюри World Press Photo стал кадр из роддома Мариуполя. Его сделал фотограф Associated Press Евгений Малолетка. Результаты опубликованы на сайте конкурса.

На фотографии, как утверждается в подписи, изображена беременная женщина, которую несут на носилках четверо сотрудников службы спасения. На заднем плане — разрушенный фасад роддома.

Жюри выбрало этот снимок, пожелав, чтобы мир заметил и признал «невыносимые реалии этой войны и задумался о будущем Украины».

После начала военной операции Малолетка был одним из немногих фотожурналистов, документировавших события в Мариуполе. Он говорил, что прибыл в город за час до начала полномасштабных боев, после чего в течение 20 дней жил вместе с медиками и обычными гражданами в убежищах.

Малолетка сотрудничает с Associated Press, Al Jazeera, Der Spiegel и другими СМИ. Его снимки из Мариуполя получили и другие престижные премии: Knight International Journalism Award, Visa d'or News Award и Prix Bayeux Calvados-Normandie.

Об обстреле больницы Мариупольский городской совет сообщил в начале прошлого марта. Президент Владимир Зеленский называл ложными сообщения, что из здания медучреждения вывезли пациентов и разместили там националистов. Генсек ООН Антониу Гутерриш также осудил произошедшее.

Российские власти называли сообщения об авиаударе по роддому Мариуполя фейками. Минобороны заявило, что у больницы в Мариуполе были произведены два постановочных взрыва для «аудитории Европы и США». «Якобы имевший место «авиаудар» — полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории», — сообщал представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, российские военные не выполняли задач по поражению наземных целей в районе Мариуполя.

