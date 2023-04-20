Снимок из роддома Мариуполя стал победителем World Press Photo

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
.
Лента новостей
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 89,46 (+0,09) Инвестиции, 16:27 Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 81,62 (-0,04) Инвестиции, 16:27
Красноярский губернатор Усс ушел в отставку Политика, 16:46
Как добывающий бизнес занимается популяризацией науки в регионах Тренды, 16:43
Семья Шумахера подаст иск за созданное чат-ботом интервью с гонщиком Спорт, 16:42
Новая ракета Маска взорвалась вскоре после запуска Технологии и медиа, 16:42
Какие регионы запретили использовать дроны и что грозит нарушителям Общество, 16:40
Сколько стоит ваш внештатник: как посчитать экономику такого сотрудника Pro, 16:40
Непомнящий сыграл вничью в восьмой партии матча за титул чемпиона мира Спорт, 16:34
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Bank of Cyprus сообщил о закрытии счетов 4 тыс. российских клиентов Финансы, 16:34
Экономия и гибкость: что дают цифровые экосистемы бизнесу Тренды, 16:32
На край света или инвестиции: на что потратить годовой бонус РБК и Цифра брокер, 16:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:26
Запуск ракеты Маска, которая может полететь на Марс. Трансляция Технологии и медиа, 16:24
Эксперты назвали самые курящие регионы России Общество, 16:24
Путин призвал не допускать «сюрреализма» в местном самоуправлении Политика, 16:18
Военная операция на Украине ,  
0 

Снимок из роддома Мариуполя стал победителем World Press Photo

Снимок из роддома Мариуполя фотографа AP Малолетки стал победителем World Press Photo 2023
Жюри конкурса решило, что снимок из разрушенного роддома в Мариуполе должен помочь миру заметить «невыносимые реалии» конфликта. Минобороны заявляло, что у больницы в Мариуполе украинские военные произвели постановочные взрывы
Фото: Евгений Малолетка / AP
Фото: Евгений Малолетка / AP

Снимком 2023 года по версии жюри World Press Photo стал кадр из роддома Мариуполя. Его сделал фотограф Associated Press Евгений Малолетка. Результаты опубликованы на сайте конкурса.

На фотографии, как утверждается в подписи, изображена беременная женщина, которую несут на носилках четверо сотрудников службы спасения. На заднем плане — разрушенный фасад роддома.

Жюри выбрало этот снимок, пожелав, чтобы мир заметил и признал «невыносимые реалии этой войны и задумался о будущем Украины».

Как живет Мариуполь во время боев за город. Фотогалерея
Фотогалерея 

После начала военной операции Малолетка был одним из немногих фотожурналистов, документировавших события в Мариуполе. Он говорил, что прибыл в город за час до начала полномасштабных боев, после чего в течение 20 дней жил вместе с медиками и обычными гражданами в убежищах.

Малолетка сотрудничает с Associated Press, Al Jazeera, Der Spiegel и другими СМИ. Его снимки из Мариуполя получили и другие престижные премии: Knight International Journalism Award, Visa d'or News Award и Prix Bayeux Calvados-Normandie.

Об обстреле больницы Мариупольский городской совет сообщил в начале прошлого марта. Президент Владимир Зеленский называл ложными сообщения, что из здания медучреждения вывезли пациентов и разместили там националистов. Генсек ООН Антониу Гутерриш также осудил произошедшее.

Читайте на РБК Pro
Крупные банки США рекордно отчитались. Что это значит для экономики
Что спрашивают на собеседовании в ИТ: 6 нестандартных вопросов рекрутеров
Изменение юридического адреса работодателя: последствия для работников
Фальшивый чек на $10 млн: как комик Джим Керри годами воевал с депрессией

Российские власти называли сообщения об авиаударе по роддому Мариуполя фейками. Минобороны заявило, что у больницы в Мариуполе были произведены два постановочных взрыва для «аудитории Европы и США». «Якобы имевший место «авиаудар» — полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории», — сообщал представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, российские военные не выполняли задач по поражению наземных целей в районе Мариуполя.

Снимок из роддома Мариуполя стал победителем World Press Photo
Снимок из роддома Мариуполя стал победителем World Press Photo

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ДНР Мариуполь роддом Associated Press
Материалы по теме
Мировые победители World Press Photo 2022 года: лучшие кадры из лучших
Общество
Победители World Press Photo — 2022. Фотогалерея
Общество
Лучшие снимки 2020 года по версии World Press Photo. Фотогалерея
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter