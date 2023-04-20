Снимок из роддома Мариуполя стал победителем World Press Photo
Снимком 2023 года по версии жюри World Press Photo стал кадр из роддома Мариуполя. Его сделал фотограф Associated Press Евгений Малолетка. Результаты опубликованы на сайте конкурса.
На фотографии, как утверждается в подписи, изображена беременная женщина, которую несут на носилках четверо сотрудников службы спасения. На заднем плане — разрушенный фасад роддома.
Жюри выбрало этот снимок, пожелав, чтобы мир заметил и признал «невыносимые реалии этой войны и задумался о будущем Украины».
После начала военной операции Малолетка был одним из немногих фотожурналистов, документировавших события в Мариуполе. Он говорил, что прибыл в город за час до начала полномасштабных боев, после чего в течение 20 дней жил вместе с медиками и обычными гражданами в убежищах.
Малолетка сотрудничает с Associated Press, Al Jazeera, Der Spiegel и другими СМИ. Его снимки из Мариуполя получили и другие престижные премии: Knight International Journalism Award, Visa d'or News Award и Prix Bayeux Calvados-Normandie.
Об обстреле больницы Мариупольский городской совет сообщил в начале прошлого марта. Президент Владимир Зеленский называл ложными сообщения, что из здания медучреждения вывезли пациентов и разместили там националистов. Генсек ООН Антониу Гутерриш также осудил произошедшее.
Российские власти называли сообщения об авиаударе по роддому Мариуполя фейками. Минобороны заявило, что у больницы в Мариуполе были произведены два постановочных взрыва для «аудитории Европы и США». «Якобы имевший место «авиаудар» — полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории», — сообщал представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, российские военные не выполняли задач по поражению наземных целей в районе Мариуполя.