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Экс-мэр Риги назвал глупым желание «по мелочи отомстить местным русским»

Нил Ушаков считает, что русским в Прибалтике надо протянуть руку и сказать: «Вы наши, вы свои», — а не вымещать на них злобу
Нил Ушаков
Нил Ушаков (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

В Прибалтике некоторые решения принимаются для того, чтобы «по мелочи отомстить местным русским», а не ради поддержки Украины, заявил эстонской версии Delfi бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков.

«В Латвии, да и в Эстонии, многое делается не для того, чтобы помочь Украине, а по другим причинам, по мелочи пытаясь отомстить местным русским за то, что делает Кремль. Это глупо», — сказал Ушаков. Но в текущей ситуации, когда «происходит разлом», будет правильно «протянуть руку русским, подчеркнуть, что вы наши, вы свои».

«В этих обстоятельствах ломать кого-то через колено, выместить злобу на местных русских — это никому не поможет», — заявил Ушаков.

В связи с этим он напомнил о принятом в Латвии законе, согласно которому 9 мая в этом году объявлено Днем памяти мирных жителей и украинских военнослужащих, погибших в боевых действиях на Украине. «Нужно понимать, что те люди, которые отмечают 9 Мая как День Победы над нацизмом, если они идут к памятнику, это не значит, что они поддерживают Кремль, Путина», — пояснил он. Человек может поддерживать Украину и выступать против России, но «иметь желание возложить 9 Мая цветы там, где он считает нужным».

Евродепутат также сделал оговорку, что в Эстонии отношение к русскоязычному меньшинству «более рациональное».

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Ушаков занимал пост мэра Риги с 2009 по 2019 год, а потом стал депутатом Европейского парламента. Он неоднократно выступал в поддержку русскоязычного населения Латвии. В частности, в 2018 году он назвал ошибкой закон о переводе школ нацменьшинств на латышский язык. Его оштрафовали на €140 за то, он он использовал русский и английский языки в соцсетях, будучи представителем власти.

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После начала российской военной операции на Украине российские госорганы стали заявлять о нападках на россиян за рубежом. В частности, Совет по правам человека при президенте утверждал, что в ЕС россияне подвергаются «прямым актам унижения и насилия за одно лишь то, что они являются русскими или гражданами России».

Некоторые представители властей стран ЕС призвали своих граждан воздерживаться от нападок на россиян. «Любой, кто враждебно относится к белорусам или русским в Германии, нападает не только на наших сограждан, но и на основные принципы нашего сосуществования», — отметила глава МИД Германии Анналена Бербок. Внешнеполитическое ведомство Норвегии также призвало «заботиться о русских в нашем обществе и выступать против разжигания ненависти».

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Нил Ушаков Рига Латвия Прибалтика Русские Россия
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