Российский вице-премьер посетил «Азовмаш» в Мариуполе

Хуснуллин оценил в Муриуполе условия для восстановительных работ, он также посетил «Азовмаш», на котором выпускают вагоны и оборудования для выпуска стали и чугуна. Глава ДНР предупредил о «стройке беспрецедентного масштаба»

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Вице-премьер Марат Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху для оценки восстановительных работ и «нестандартных» подходов к «стройке беспрецедентного масштаба в очень короткие сроки», заявил в Telegram глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что Хуснуллин посетил машиностроительное предприятие «Азовмаш» и торговый порт Мариуполя, в этом месяце через него планируют отгрузить «первую продукцию» из ДНР. Вице-премьер предложил использовать мариупольский порт в качестве транспортного хаба для строительных материалов.

«В регионах начинается восстановление мирной жизни. Работы очень много. Будем помогать, в частности необходимо провести масштабную работу в части оказания гуманитарной помощи!», — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Представитель Хуснуллина отказался от дополнительных комментариев.

«Азовмаш» основан в 1958 году, завод выпускал железнодорожные вагоны и цистерны, горнорудное оборудование, топливозаправочную технику, оборудование для выпуска стали и чугуна, литьем для тяжелого, транспортного и энергетического машиностроения. Производство поставляло продукцию в Россию, Казахстан, Чехию, Финляндию, Польшу, Словакию, Турцию, Болгарию, Индию и другие страны.

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В начале апреля акционеры «Азовмаша» выразили уверенность, что деятельность завода может быть продолжена лишь в правовом поле Украины.

В конце апреля назначенный властями ДНР мэром Мариуполя Константин Иващенко выразил уверенность, что на «Азовмаше» и заводе Ильича проведут восстановительные работы, тогда как «Азовсталь» восстанавливать не станут. «Очень серьезные удары по нему были», — пояснил он.

Иващенко в начале апреля оценивал, что до 20% жилого фонда Мариуполя невозможно восстановить, а около 60-70% домов получили какие-либо повреждения. Сейчас в городе работает строительная экспертиза, продолжил он, она определит сроки восстановления города.

При этом назначенный украинскими властями мэр Мариуполя Вадим Бойченко оценивал степень повреждения городской инфраструктуры в 90%, из которой 40% восстановлению не подлежит.

Бои близ Мариуполя, второго по величине города Донецкой области Украины, начались вскоре после объявления российской военной операции 24 февраля. Подразделения ДНР блокировали город к 28 февраля, в конце марта глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о штурме города. К середине апреля Кадыров рассказал, что российские силы контролируют 98% Мариуполя. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил 21 апреля о взятии города, президент при этом поручил отменить штурм «Азовстали».