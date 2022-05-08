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Российский вице-премьер посетил «Азовмаш» в Мариуполе

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин посетил «Азовмаш» в Мариуполе
Хуснуллин оценил в Муриуполе условия для восстановительных работ, он также посетил «Азовмаш», на котором выпускают вагоны и оборудования для выпуска стали и чугуна. Глава ДНР предупредил о «стройке беспрецедентного масштаба»

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Вице-премьер Марат Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху для оценки восстановительных работ и «нестандартных» подходов к «стройке беспрецедентного масштаба в очень короткие сроки», заявил в Telegram глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что Хуснуллин посетил машиностроительное предприятие «Азовмаш» и торговый порт Мариуполя, в этом месяце через него планируют отгрузить «первую продукцию» из ДНР. Вице-премьер предложил использовать мариупольский порт в качестве транспортного хаба для строительных материалов.

«В регионах начинается восстановление мирной жизни. Работы очень много. Будем помогать, в частности необходимо провести масштабную работу в части оказания гуманитарной помощи!», — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Представитель Хуснуллина отказался от дополнительных комментариев.

Назначенный ДНР мэр Мариуполя исключил восстановление «Азовстали»
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Вид на завод &quot;Азовсталь&quot;

«Азовмаш» основан в 1958 году, завод выпускал железнодорожные вагоны и цистерны, горнорудное оборудование, топливозаправочную технику, оборудование для выпуска стали и чугуна, литьем для тяжелого, транспортного и энергетического машиностроения. Производство поставляло продукцию в Россию, Казахстан, Чехию, Финляндию, Польшу, Словакию, Турцию, Болгарию, Индию и другие страны.

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В начале апреля акционеры «Азовмаша» выразили уверенность, что деятельность завода может быть продолжена лишь в правовом поле Украины.

Что рассказали беженцы из Мариуполя о жизни во время боев за город
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Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости

В конце апреля назначенный властями ДНР мэром Мариуполя Константин Иващенко выразил уверенность, что на «Азовмаше» и заводе Ильича проведут восстановительные работы, тогда как «Азовсталь» восстанавливать не станут. «Очень серьезные удары по нему были», — пояснил он.

Иващенко в начале апреля оценивал, что до 20% жилого фонда Мариуполя невозможно восстановить, а около 60-70% домов получили какие-либо повреждения. Сейчас в городе работает строительная экспертиза, продолжил он, она определит сроки восстановления города.

При этом назначенный украинскими властями мэр Мариуполя Вадим Бойченко оценивал степень повреждения городской инфраструктуры в 90%, из которой 40% восстановлению не подлежит.

В ДНР сообщили о визите Кириенко в Мариуполь
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Сергей Кириенко (в центре)

Бои близ Мариуполя, второго по величине города Донецкой области Украины, начались вскоре после объявления российской военной операции 24 февраля. Подразделения ДНР блокировали город к 28 февраля, в конце марта глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о штурме города. К середине апреля Кадыров рассказал, что российские силы контролируют 98% Мариуполя. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил 21 апреля о взятии города, президент при этом поручил отменить штурм «Азовстали».


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Анна Федорова
Денис Пушилин Марат Хуснуллин Мариуполь ДНР восстановительные работы Волноваха
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