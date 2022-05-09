В Италии оценили траты на содержание задержанного имущества россиян

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Мозаика, мосты и работа по дому: как восстановить силы после тяжелого дня РБК и ГАЛС, 14:57
Как прошли Парады Победы в российских городах. Фоторепортаж Общество, 14:56 
Путин встретился с отцом командира батальона ДНР «Спарта» Политика, 14:54
Чемпион ОИ назвал ужасным и шокирующим выступление Степановой в Кремле Спорт, 14:51
Латвия запретила въезд в страну Киркорову, Винокуру и Петросяну Политика, 14:43
Путин заявил, что России не дали решить ситуацию на Украине миром Политика, 14:29
Минстрой начал оценку затрат на восстановление Донбасса Политика, 14:23
Новак сообщил о появлении новых покупателей российской нефти Бизнес, 14:15
Россиянка Касаткина с победы стартовала на теннисном турнире в Риме Спорт, 14:11
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с YouTube-канала «Роскосмоса» Технологии и медиа, 14:08
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 14:08
В Италии оценили траты на содержание задержанного имущества россиян Политика, 13:58
МИД назвал «беззаконием» идею Борреля о передаче Украине резервов России Политика, 13:53
Кадыров заявил, что в Грозном назовут улицу в честь бывшего главы ДНР Политика, 13:32
Война санкций ,  
0 

В Италии оценили траты на содержание задержанного имущества россиян

Общая стоимость замороженного в Италии имущества россиян достигла почти €2 млрд. В 2022 году власти потратят на ее содержание и защиту от вандализма почти €14 млн
Фото: Antonio Calanni / AP
Фото: Antonio Calanni / AP

В 2022 году итальянское правительство потратит €13,7 млн на содержание замороженного в стране имущества россиян, сообщает La Repubblica.

Речь идет о виллах и яхтах, которые были арестованы в связи с санкциями ЕС, введенными из-за российской военной операции на Украине. По подсчетам газеты, общая стоимость этой собственности составляет почти €2 млрд.

Как пишет газета, правительство пытается снизить расходы на содержание имущества. В кабмине готовят поправки к соответствующему законопроекту, согласно которому власти должны будут предпринять «минимальные и неотложные» действия для обеспечения его сохранности, например, защиты от вандализма. В первоначальном тексте говорилось, что нужны «все необходимые действия».

Италия арестовала суперъяхту «Шехерезада» из-за «связи с властями России»
Политика
Суперъяхта &laquo;Шехерезада&raquo;

Помимо этого, в Риме рассчитывают, что по завершении срока действия санкций владельцы имущества, желающие вернуть его, возместят итальянским властям расходы на содержание. La Repubblica отмечает, что если собственники не заберут его в течение 180 дней, власти получат право продать объекты — целиком либо его «отдельные предметы», которые находятся на замороженных виллах и яхтах.

Италия с марта начала сообщать о заморозке активов россиян и аресте их имущества. В середине месяца власти арестовали яхту Sailing Yacht A стоимостью €530 млн. La Repubblica и Corriere della Sera сообщали, что она принадлежит российскому предпринимателю Андрею Мельниченко. Затем на Сардинии арестовали недвижимость, владельцем которой итальянское правительство считает основного владельца и председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова. Кроме того, власти арестовали яхту Lady M, которая, по данным La Repubblica, также принадлежит Мордашову.

Бассейн на вилле Соловьева в Италии залили красной краской
Политика

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Почему импортозамещение ПО в России пойдет путем белорусской креветки
Статьи
Pro
Фото: Sam Greenwood / Getty Images Вы хотите заполучить товарный знак покинувшего РФ бренда: как это сделать
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как новые технологии «украли» харизму Starbucks
Статьи
Pro
Фото: Stuart Ramson / AP Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы
Статьи
Pro
Фото: Kevork Djansezian / Getty Images Экс-глава eBay и Hewlett-Packard: «Бежать надо на пожар, а не от пожара»
Статьи
Pro
Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд
Статьи
Pro
Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться
Статьи

Под арест попала и недвижимость телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо. 6 апреля его виллу в городе Менаджо, которая находится на реконструкции, подожгли; полиция сообщала, что с огнем удалось быстро справиться. На следующий день бассейн и стены на другой вилле Соловьева в городе Пьянелло-дель-Ларио залили красной краской.

7 мая Минэкономразвития Италии сообщило об аресте суперъяхты «Шехерезада»; по данным властей, владелец судна имеет «значительные экономические и деловые отношения» с «видными представителями» правительства России.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Италия Имущество арест санкции
Материалы по теме
La Reppublica узнала об аресте «яхт Мордашова и Тимченко» в Италии
Политика
В Италии подожгли виллу Владимира Соловьева
Политика
Италия, Нидерланды и Латвия отчитались о заморозке активов россиян
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter