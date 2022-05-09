В Италии оценили траты на содержание задержанного имущества россиян

Общая стоимость замороженного в Италии имущества россиян достигла почти €2 млрд. В 2022 году власти потратят на ее содержание и защиту от вандализма почти €14 млн

Фото: Antonio Calanni / AP

В 2022 году итальянское правительство потратит €13,7 млн на содержание замороженного в стране имущества россиян, сообщает La Repubblica.

Речь идет о виллах и яхтах, которые были арестованы в связи с санкциями ЕС, введенными из-за российской военной операции на Украине. По подсчетам газеты, общая стоимость этой собственности составляет почти €2 млрд.

Как пишет газета, правительство пытается снизить расходы на содержание имущества. В кабмине готовят поправки к соответствующему законопроекту, согласно которому власти должны будут предпринять «минимальные и неотложные» действия для обеспечения его сохранности, например, защиты от вандализма. В первоначальном тексте говорилось, что нужны «все необходимые действия».

Помимо этого, в Риме рассчитывают, что по завершении срока действия санкций владельцы имущества, желающие вернуть его, возместят итальянским властям расходы на содержание. La Repubblica отмечает, что если собственники не заберут его в течение 180 дней, власти получат право продать объекты — целиком либо его «отдельные предметы», которые находятся на замороженных виллах и яхтах.

Италия с марта начала сообщать о заморозке активов россиян и аресте их имущества. В середине месяца власти арестовали яхту Sailing Yacht A стоимостью €530 млн. La Repubblica и Corriere della Sera сообщали, что она принадлежит российскому предпринимателю Андрею Мельниченко. Затем на Сардинии арестовали недвижимость, владельцем которой итальянское правительство считает основного владельца и председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова. Кроме того, власти арестовали яхту Lady M, которая, по данным La Repubblica, также принадлежит Мордашову.

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