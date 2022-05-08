Кадыров заявил об «освобождении» Попасной от украинских военных

Кадыров поблагодарил участников боевых действий в городе «за службу и мужество» и назвал Попасную «важным и сложным стратегическим населенным пунктом»

Фото: Александр Река / ТАСС

Расположенный между Луганском и Краматорском город Попасная «полностью освобожден» от украинских войск, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Благодарю бойцов за службу и мужество, проявленное при освобождении этого важного и сложного стратегического населенного пункта, который заранее годами укреплялся украинскими военными», — написал Кадыров. Он добавил, что жители города «теперь смогут вернуться к мирной жизни».

Ночью Кадыров заявил, что российские военные взяли под контроль большую часть этого населенного пункта. Он отметил, что украинская сторона готовилась к длительной обороне: на подступах к городу были возведены укрепительные позиции. Тем не менее, по словам Кадырова, с начала штурма Попасной успешный исход для российских военных был неизбежен, «это был лишь вопрос времени».

В начале мая глава Чечни говорил о «скором освобождении» города и сообщал, что чеченские бойцы зачищают его от украинских военных. Руководитель городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов 6 мая призвал жителей эвакуироваться.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Российское Минобороны сообщало о взятии Попасной войсками ЛНР еще 13 марта.