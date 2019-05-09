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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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СМИ сообщили о вызове сына Трампа на допрос в сенат по «российскому делу»
Законодатели, которые продолжают расследовать возможное российское вмешательство в выборы США, хотят допросить Дональда Трампа-младшего по поводу проекта строительства Trump Tower в Москве, а также его встречи с Весельницкой
Дональд Трамп-младший (Фото: Darren Hauck / Getty Images file)

Разведывательный комитет Сената США вызвал для дачи показаний сына президента США Дональда Трампа, Дональда Трампа-младшего. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник передает телеканал NBC News. Эти данные подтверждают собеседники издания The Washington Post (WP). Ранее без указания источников информации об этом написал портал Axios.

По словам собеседников газеты, повестка связана с продолжающимся расследованием о возможном российском вмешательстве в президентские выборы в США, которое ведут законодатели. Источник NBC News знает: Трампа-младшего будут спрашивать по поводу проекта строительства Trump Tower в Москве. Сам он, напоминает телеканал, в сентябре 2017 года утверждал, что только частично был ознакомлен с этим проектом. Однако Майкл Коэн (на тот момент был юристом Trump Organization и занимался этим проектом) рассказывал законодателям, что информировал Трампа-младшего и его сестру Иванку о проекте строительства «примерно десять» раз.

Сейчас Коэн отбывает трехлетний срок тюремного заключения. Он признал себя виновным в даче ложных показаний о сроках реализации проекта. Юрист утверждал, что от строительства Trump Tower в столице России было решено отказаться примо перед началом основной президенсткой кампании в США, в январе 2016 года.

Помимо этого, напоминает WP, Трамп-младший оказывался фигурантом еще нескольких расследований, в том числе того, которое проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. В июне 2016 года в сын нынешнего президента США встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы обещала ему компрометирующую информацию об основном сопернике его отца в президентской гонке, кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Политика
Трамп обсуждал с Коэном строительство Trump Tower в Москве в 2016 году

Теперь, говорят источники газеты, демократы в Конгрессе полагают, что Трамп-младший мог передавать следователям ложную информацию об этой встрече. Также они хотят выяснить, предупреждал ли он об этих переговорах своего отца (согласно стенограмме показаний Трампа-младшего в судебном комитете Сената в сентябре 2017-го, об этой встрече нынешний президент США заранее не знал).

Официальной реакции на соответствующую повестку со стороны Трампа-младшего пока нет. Однако человек, который якобы обсуждал с ним этот вопрос, рассказал WP, что сын американского лидера «раздражен» из-за действий комитета сената. «С его точки зрения, им (законодателям. — РБК) просто нужен пиар», — пояснил собеседник издания.

Высотку с гостиничной и коммерческой недвижимостью премиум-класса и спа-салоном под брендом Иванки Трамп — Trump Tower — Trump Organization хотела построить в центре Москвы в 2015 году. Однако в итоге от проекта стороны решили отказаться. Причиной этого источники WP называли то, что в Москве под такое здание не нашли землю. Также, по их данным, для этого отсутствовали необходимые разрешения.

Информацию о существовании подобного проекта впоследствии подтверждал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Дональд Трамп-младший, Сенат США
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