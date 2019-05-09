СМИ сообщили о вызове сына Трампа на допрос в сенат по «российскому делу»

СМИ сообщили о вызове сына Трампа на допрос в сенат по «российскому делу»

Законодатели, которые продолжают расследовать возможное российское вмешательство в выборы США, хотят допросить Дональда Трампа-младшего по поводу проекта строительства Trump Tower в Москве, а также его встречи с Весельницкой

Дональд Трамп-младший (Фото: Darren Hauck / Getty Images file)

Разведывательный комитет Сената США вызвал для дачи показаний сына президента США Дональда Трампа, Дональда Трампа-младшего. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник передает телеканал NBC News. Эти данные подтверждают собеседники издания The Washington Post (WP). Ранее без указания источников информации об этом написал портал Axios.

По словам собеседников газеты, повестка связана с продолжающимся расследованием о возможном российском вмешательстве в президентские выборы в США, которое ведут законодатели. Источник NBC News знает: Трампа-младшего будут спрашивать по поводу проекта строительства Trump Tower в Москве. Сам он, напоминает телеканал, в сентябре 2017 года утверждал, что только частично был ознакомлен с этим проектом. Однако Майкл Коэн (на тот момент был юристом Trump Organization и занимался этим проектом) рассказывал законодателям, что информировал Трампа-младшего и его сестру Иванку о проекте строительства «примерно десять» раз.

Сейчас Коэн отбывает трехлетний срок тюремного заключения. Он признал себя виновным в даче ложных показаний о сроках реализации проекта. Юрист утверждал, что от строительства Trump Tower в столице России было решено отказаться примо перед началом основной президенсткой кампании в США, в январе 2016 года.

Помимо этого, напоминает WP, Трамп-младший оказывался фигурантом еще нескольких расследований, в том числе того, которое проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. В июне 2016 года в сын нынешнего президента США встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы обещала ему компрометирующую информацию об основном сопернике его отца в президентской гонке, кандидата от демократов Хиллари Клинтон.