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Allergan $189 (+34,88%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+6,44%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Мадуро понизил в звании и выслал из страны отказавшегося от него генерала
Мануэль Фигуэра с февраля находился под санкциями США, но накануне в Вашингтоне приняли решение вывести генерала из этого списка — он поддержал оппозицию. Он и еще 54 военных, которые отказались от Мадуро, будут высланы из страны
Николас Мадуро (слева) (Фото: Miraflores Press Office / AP)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился выслать из страны бывшего начальника национальной разведки страны (SEBIN) генерала Мануэля Кристофера Фигуэру, а также еще 54 военнослужащих, которых нынешние власти боливарианской республики подозревают «в причастности к неудачному военному перевороту» на прошлой неделе. Об этом со ссылкой на соответствующий указ главы государства сообщает газета El Comercio.

Согласно этому документу, по информации издания, из страны должны быть высланы и понижены в звании генерал-майор Мануэль Фигуэра, пять подполковников, четыре майора, четыре капитана, шесть младших лейтенантов и лейтенантов и еще 35 сержантов.

Среди них, указывает El Comercio, — подполковник боливарианской Национальной гвардии Ильич Санчес. В последние месяцы он отвечал за отряды, обеспечивающие охрану местного парламента — нацсобрания (его контролирует оппозиция).

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США показательно сняли санкции с отказавшегося от Мадуро генерала

Ранее, напоминает газета, агентство EFE после очередной неудачной попытки госпереворота в боливарианской республике сообщило о том, что 25 служащих Вооруженных сил Венесуэлы попросили предоставить им убежище в посольстве Бразилии в Каракасе. Эти данные впоследствии подтвердили бразильские власти. Дополнительной информации об этом они предоставили.

Кроме того, Фигуэра накануне был выведен из-под американских санкций. Вашингтон признал: генерал поддержал оппозицию. С февраля военнослужащий находился в американском черном списке.

Ситуация в боливарианской республике обострилась после инаугурации в январе Николаса Мадуро. Спикер нацсобрания Хуан Гуаидо тогда на многочисленном митинге оппозиции объявил себя главой боливарианской республики. В этом качестве его затем поддержали США, Канада, почти все страны ЕС и Латинской Америки. Россия и Турция в свою очередь напротив выразили поддержку Мадуро.

30 апреля в Венесуэле заявили о новой попытке госпереворота. Гуаидо тогда объявил о финальном этапе операции, направленной на удаление Мадуро от власти, а также отметил, что его и его сторонников поддержали военные. В стране впоследствии состоялась еще серия массовых митингов. К концу дня власти заявили о подавлении попытки переворота.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Венесуэла, Николас Мадуро
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