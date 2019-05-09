Мадуро понизил в звании и выслал из страны отказавшегося от него генерала

Мадуро понизил в звании и выслал из страны отказавшегося от него генерала

Мануэль Фигуэра с февраля находился под санкциями США, но накануне в Вашингтоне приняли решение вывести генерала из этого списка — он поддержал оппозицию. Он и еще 54 военных, которые отказались от Мадуро, будут высланы из страны

Николас Мадуро (слева) (Фото: Miraflores Press Office / AP)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился выслать из страны бывшего начальника национальной разведки страны (SEBIN) генерала Мануэля Кристофера Фигуэру, а также еще 54 военнослужащих, которых нынешние власти боливарианской республики подозревают «в причастности к неудачному военному перевороту» на прошлой неделе. Об этом со ссылкой на соответствующий указ главы государства сообщает газета El Comercio.

Согласно этому документу, по информации издания, из страны должны быть высланы и понижены в звании генерал-майор Мануэль Фигуэра, пять подполковников, четыре майора, четыре капитана, шесть младших лейтенантов и лейтенантов и еще 35 сержантов.

Среди них, указывает El Comercio, — подполковник боливарианской Национальной гвардии Ильич Санчес. В последние месяцы он отвечал за отряды, обеспечивающие охрану местного парламента — нацсобрания (его контролирует оппозиция).

Ранее, напоминает газета, агентство EFE после очередной неудачной попытки госпереворота в боливарианской республике сообщило о том, что 25 служащих Вооруженных сил Венесуэлы попросили предоставить им убежище в посольстве Бразилии в Каракасе. Эти данные впоследствии подтвердили бразильские власти. Дополнительной информации об этом они предоставили.