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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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США показательно сняли санкции с отказавшегося от Мадуро генерала
Речь идет о бывшем руководителе службы национальной разведки Венесуэлы. На прошлой неделе он выступил против Николаса Мадуро и перешел на сторону оппозиции

Соединенные Штаты сняли санкции с бывшего главы Боливарианской службы национальной разведки (СЕБИН) генерала Мануэля Кристофера Фигуэры, который на прошлой неделе выступил против действующего президента Николаса Мадуро и перешел на сторону оппозиции. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс на конференции в Госдепартаменте США.

«Мы надеемся, что эта акция побудит других последовать примеру генерала Кристофера Фигуэры и других военных», — приводит слова Пенса Reuters.

Фигуэра попал в санкционный список США в феврале этого года после того, как в Венесуэле обострилась политическая ситуация. Тогда решением Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США санкции были введены против пяти высокопоставленных представителей силового блока, поддерживающих режим Мадуро.

Материал дополняется. 



 

Автор: Мария Бондаренко
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