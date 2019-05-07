США показательно сняли санкции с отказавшегося от Мадуро генерала

Речь идет о бывшем руководителе службы национальной разведки Венесуэлы. На прошлой неделе он выступил против Николаса Мадуро и перешел на сторону оппозиции

Соединенные Штаты сняли санкции с бывшего главы Боливарианской службы национальной разведки (СЕБИН) генерала Мануэля Кристофера Фигуэры, который на прошлой неделе выступил против действующего президента Николаса Мадуро и перешел на сторону оппозиции. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс на конференции в Госдепартаменте США.

«Мы надеемся, что эта акция побудит других последовать примеру генерала Кристофера Фигуэры и других военных», — приводит слова Пенса Reuters.

Фигуэра попал в санкционный список США в феврале этого года после того, как в Венесуэле обострилась политическая ситуация. Тогда решением Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США санкции были введены против пяти высокопоставленных представителей силового блока, поддерживающих режим Мадуро.

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