Россия расследует возможную причастность Лондона к событиям в Буче

Россия проведет собственное расследование, чтобы выяснить, причастен ли Лондон к событиям в украинском городе Буча в 2022 году. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН, трансляцию вел РБК.

«Была организована провокация в Буче. Как считают многие эксперты, прямую роль в ее организации сыграли британские спецслужбы. Так это или нет, покажет объективное расследование, которое мы обязательно проведем», — сказал дипломат.

Он добавил, что Великобритания, которая председательствовала в Совете Безопасности в апреле прошлого года «за счет нечистоплотных процедурных маневров не дала провести» внеочередное заседание Совбеза ООН по запросу России в связи с событиями в Буче.

Российские военные заняли Бучу вскоре после начала спецоперации. 30 марта армия России покинула населенный пункт после того, как во время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле было достигнуто соглашение о сокращении Россией «военной активности на киевском и черниговском направлениях».



1 апреля представители администрации Бучи сообщили о телах людей на улицах города. Два дня спустя СМИ (в том числе Reuters и AFP), а также украинские власти опубликовали кадры из Бучи, на которых видны трупы. Reuters сообщал, что это мертвые мирные жители.



Минобороны России в ответ заявило, что российские военные не причастны к убийствам мирного населения Бучи, а опубликованные материалы являются провокацией.

Провести независимое расследование событий в Буче, чтобы привлечь «виновных к ответственности», призывал генсек ООН Антониу Гутерриш. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Москва знает, кто организовал «эту провокацию».