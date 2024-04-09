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Военная операция на Украине ,  
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США передали Украине конфискованное оружие хуситов

Командование: США передали Украине трофейное оружие, отправленное хуситам Ираном
Сюжет
Военная операция на Украине
Киеву достались конфискованные автоматы, пулеметы, патроны с судов, которые везли их к хуситам. Финансирование собственной военной помощи Киеву Вашингтон пока не согласовал, процесс длится уже более полугода
Фото: CENTCOM / Twitter
Фото: CENTCOM / Twitter

США передали Украине партию оружия, которое было конфисковано у иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), — оно должно было достаться йеменским хуситам, сообщило Центральное командование (CENTCOM) США.

В партию вошли свыше 5 тыс. автоматов Калашникова, пулеметов, снайперских винтовок, гранатометов РПГ-7 и более 500 тыс. патронов калибра 7,62 мм. Это оружие перешло в собственность американского правительства в декабре прошлого года в рамках иска Минюста США о конфискации против КСИР.

Боеприпасы конфисковало CENTCOM на четырех судах, не относящихся к какому-либо государству, в мае 2021-го — феврале 2023-го. «Боеприпасы переправлялись от КСИР хуситам в Йемене в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН», — пояснило командование.

Хуситы отрицали, что Иран предоставляет им военную помощь, Тегеран также отвергал подобные данные.

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Политика
Фото:npu.gov.ua

США с осени не могут согласовать выделение нового финансирования для Украины. С начала текущего года был выделен единственный пакет помощи в размере $300 млн, но эти средства были использованы еще прошлой осенью, писала Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.

В феврале контролируемый демократами сенат одобрил законопроект, согласно которому Киев получил бы $60 млрд, но республиканец и спикер палаты представителей США Майк Джонсон пообещал заблокировать его.

В контролируемой республиканцами палате представителей разрабатывают свой билль, голосовать по нему будут после 9 апреля. The Hill писал, что в документе может появиться пункт о том, что средства будут выделены в качестве кредита. 7 апреля президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Киев согласится на помощь от Вашингтона в кредит.

Россия негативно оценивает западные военные поставки Украине. Президент Владимир Путин отмечал, что система обороны Украины не может существовать без «внешней подпитки».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Иран США хуситы Украина КСИР военная помощь
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