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Военная операция на Украине ,  
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США передали Украине оружие гангстеров Майями

Полиция Майами передала Украине изъятое у преступников оружие
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Военная операция на Украине
Полиция Украины получила более ста единиц оружия от коллег из Майами, его изъяли у местных преступников. Уже запланировано получение оружия из других городов США, «по всему маршруту бега Форреста Гампа», заявил нардеп Заболоцкий
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Полиция Майами передала Нацполиции Украины оружие, изъятое у преступников на улицах города. Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства. Встреча, на которой украинские полицейские получили оружие, прошла в Ирпене, городе-побратиме Майами.

«Сегодняшнее событие для украинской полиции имеет большое значение. Оружие, изъятое у злоумышленников на улицах, могло быть использовано как орудие преступления. В то же время это оружие, переданное в наши подразделения, станет еще одним инструментом для поддержания порядка и безопасности, защиты украинцев», — сказал замглавы Нацполиции Геннадий Федорюк.

Шеф полиции Майами Мануэль Моралес назвал передачу оружия большой честью для американского ведомства и заверил украинских полицейских во всесторонней поддержке. Полиция Майами помогла восстановить районное полицейское управление в Ирпене, отметил глава местной полиции Александр Малоголовый.

Нацполиция Украины не раскрыла модели полученного оружия. На опубликованном снимке видны разные модели пистолетов, револьверов и пистолетов-пулеметов.

Как уточнил нардеп Марьян Заболоцкий, полиция Майами передала 101 единицу оружия, в скором времени ожидается передача более 600 единиц оружия из другого города США. «И таких будет очень много. Из всех штатов. По всему маршруту бега Форреста Гампа», — отметил он. Нардеп назвал произошедшее идеальным совпадением: «У нас есть о чем попросить. Им есть что дать».

Российская сторона критикует поставки западного оружия на Украину, Кремль заявлял, что они лишь затягивают конфликт.

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