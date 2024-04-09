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Суд в США впервые приговорил к тюрьме родителей школьного стрелка

Суд в США впервые в истории приговорил к тюрьме родителей школьного стрелка
Родителей Итана Крамбли, застрелившего четырех школьников, приговорили к 10 — 15 годам тюрьмы за непреднамеренное убийство. Чета Крамбли сама купила подростку пистолет и проигнорировала его психические проблемы, счел суд
Джеймс и Дженнифер Крамбли в зале суда
Джеймс и Дженнифер Крамбли в зале суда (Фото: Bill Pugliano / Getty Images)

Суд округа Окленд (штат Мичиган) впервые в истории США приговорил родителей школьного стрелка к тюремному заключению, сообщает CNN. Родителей стрелка Дженнифер и Джеймса Крамбли приговорили к 10 — 15 годам тюремного заключения.

В американском праве существует практика так называемого неопределенного приговора (indeterminate sentence) на срок, который будет зависеть от поведения заключенного. После отбывания минимально установленного судом срока (в случае четы Крамбли — 10 лет с учетом времени, проведенного в заключении до вынесения приговора) специальная комиссия может рассмотреть вопрос об условно-досрочном освобождении заключенного. В случае если в его поведении не замечено никаких улучшений, например, раскаяния за совершенное преступление, то заключенный отбывает максимальный срок.

В ноябре 2021 года на тот момент 15-летний Итан Крамбли убил четырех учащихся старшей школы в пригороде Детройта. В декабре 2023 года стрелка приговорили к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение. Спустя несколько дней после трагедии правоохранительные органы арестовали и его родителей, которым предъявили обвинения в непреднамеренном убийстве.

Родители Крамбли не знали о планах сына устроить шутинг в школе. Однако прокуратора обвинила их в халатном отношении к своим родительским обязанностям, поскольку они предоставили несовершеннолетнему сыну доступ к огнестрельному оружию и не обеспечили его должного хранения.

На «Черную пятницу» — следующую после Дня благодарения пятницу, когда в США проходят массовые распродажи — чета Крамбли купила Итану пистолет Sig Sauer калибром 9 мм на «Черную пятницу», а на следующий мать взяла его в тир, чтобы потренироваться в стрельбе по мишеням. Именно с помощью этого пистолета подросток расстрелял своих одноклассников всего через три дня.

Один человек погиб в результате стрельбы в американской школе
Общество
Фото:Scott Morgan / Reuters

Кроме того, супружеской паре Крамбли предъявили обвинения в том, что они не заметили признаков стремительного ухудшения психического состояния своего сына. В частности, в день трагедии сотрудники школы сообщили родителям, что Итан оставил в тетради по математике тревожные надписи — «кровь повсюду» и «моя жизнь бессмысленна», которые он сопроводил рисунком пистолета и пули. Супругов Крамбли вызвали в школу и попросили немедленно забрать сына с уроков и показать психотерапевту, но они отказались, сославшись на занятость по работе. Они также не сообщили педагогам о том, что недавно приобрели сыну оружие. Через два часа их сын достал пистолет из рюкзака и открыл огонь по сверстникам.

Дела обоих родителей рассматривались раздельно, в начале феврале суд признал Дженнифер Крамбли виновной по четырем пунктам обвинений в непреднамеренном убийстве — по одному на каждую жертву ее сына. В марте аналогичное решение было вынесен в отношении Джеймса Крамбли. Приговор обоим родителям было решено огласить в ходе совместного судебного заседания, на котором выступили родные некоторых из жертв стрельбы. Сам Итан Крамбли не давал показаний.

Шесть человек погибли при стрельбе в школе в США
Общество
Фото:Terry Wyatt / Getty Images

Прокуратора запрашивала от 10 до 15 лет для каждого из родителей, тогда как сторона защиты просила сократить тюремный срок до менее чем пяти лет. Обвинение указывало на «леденящее душу отсутствие угрызений совести» у обоих родителей. В частности, Дженнифер Крамбли возложила вину за трагедию на мужа, школу и своего сына. «Я спрашивал себя, сделала бы я что-нибудь по-другому, но я бы повела себя точно так же», — заявила она во время судебных слушаний. А ее муж неоднократно угрожал «возмездием» обвинителю Карен Макдональд.

Дело семьи Крамбли — уникально в истории США, отмечает Fox News. Помимо того, что впервые в истории США родителей приговорили к тюремному сроку за преступление, совершенное их ребенком, сам Итан Крамбли признал себя виновным в терроризме.

2 апреля 12-летний школьник открыл стрельбу в школе в финском городе Вантаа. В результате погиб шестиклассник, еще двое детей были ранены. По данным полиции, нападавший использовал лицензированный пистолет, принадлежащий близким родственникам.

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Валентина Шварцман Валентина Шварцман
США стрельба Мичиган шутинг
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