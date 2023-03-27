Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 82,29 (-0,1) Инвестиции, 16:40 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 76,57 (+0,12) Инвестиции, 16:40
СПБ Биржа составила перечень бумаг с недружественными депозитариями Инвестиции, 19:56
WSJ узнала, что у Запада пока нет плана окончания конфликта на Украине Политика, 19:41
Четверо человек погибли при стрельбе в ресторане в Теннесси Общество, 19:41
Федор Конюхов установил мировой рекорд по полету на воздушном шаре Life, 19:40
В Кельне обыскали дом пророссийских активистов за помощь армии Политика, 19:40
Третий российский теннисист вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами Спорт, 19:38
В России представили кроссовер Exeed RX Авто, 19:34
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Венгрия одобрила присоединение Финляндии к НАТО Политика, 19:24
В Одессе демонтировали мемориальную доску в память об Александре Суворове Политика, 19:23
Spiegel узнал о проникновении неизвестного в маске в дом Шольца Политика, 19:23
Москва сочла неприемлемым план Армении присоединиться к Римскому статуту Политика, 19:15
В «БКС Мир инвестиций» предсказали возврат компаний к выплате дивидендов Инвестиции, 19:10
SCMP узнала об итогах непубличной поездки в Китай представителя Госдепа Политика, 19:08
Мэппинг, уборка, видеосвязь: что умеет премиальный робот-пылесос BORK РБК Стиль, 19:06
Общество ,  
0 

Четверо человек погибли при стрельбе в ресторане в Теннесси

В ресторане в Нэшвилле в штате Теннесси произошла стрельба, погибли четыре человека

В городе Нэшвилл в американском штате Теннесси произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека, сообщает CBS со ссылкой на полицию.

Неизвестный открыл огонь в ресторане Waffle House, три человека погибли на месте, еще один умер в медицинском центре Университета Вандербильта.

Полицейские разыскивают 29-летнего Трэвиса Рейнкинга из Мортона (штат Иллинойс), так как на него зарегистрирован автомобиль, на котором стрелявший подъехал к ресторану.

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter