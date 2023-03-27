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Четверо человек погибли при стрельбе в ресторане в Теннесси
В ресторане в Нэшвилле в штате Теннесси произошла стрельба, погибли четыре человека
В городе Нэшвилл в американском штате Теннесси произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека, сообщает CBS со ссылкой на полицию.
Неизвестный открыл огонь в ресторане Waffle House, три человека погибли на месте, еще один умер в медицинском центре Университета Вандербильта.
Полицейские разыскивают 29-летнего Трэвиса Рейнкинга из Мортона (штат Иллинойс), так как на него зарегистрирован автомобиль, на котором стрелявший подъехал к ресторану.
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