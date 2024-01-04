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Один человек погиб в результате стрельбы в американской школе

ABC: один человек погиб при стрельбе в американской школе в штате Айова
Фото: Scott Morgan / Reuters
Фото: Scott Morgan / Reuters

В школе в американском штате Айова произошла стрельба, пострадали несколько человек, один погиб. Об этом сообщает ABC News.

«По словам представителей правоохранительных органов, проинформированных о ситуации, по меньшей мере один человек погиб и еще несколько получили ранения в результате стрельбы в четверг утром в средней школе Перри в Айове», — пишет издание.

Как сообщили ABC News официальные лица, пострадали еще как минимум два человека. Как сообщает NBC, ранены два студента и администратор школы, а сам открывший стрельбу покончил с собой. Шериф округа Даллас заявил, что личность стрелка установлена, однако отказался назвать его имя.

Учительница средней школы Перри Лори Майнеке рассказала Raccoon Valley Radio, что около 7:40 утра она услышала примерно шесть-семь выстрелов, за которыми последовали голоса нескольких школьных тренеров, призывающих всех покинуть территорию.

В школе Перри обучаются 1785 учеников, для которых четверг стал первым днем учебы после каникул.

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В марте 2023 года в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси произошла стрельба в частной христианской школе, погибли шесть человек — трое взрослых и трое детей. Стрельбу открыл бывший ученик школы.

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Теги
стрельба в школе США Айова Школа
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