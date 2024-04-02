Во время стрельбы в финской школе погиб шестиклассник

В стрельбе в школе в финском Вантаа погиб шестиклассник, тяжело ранены еще двое детей. Им, как и подозреваемому в нападении, по 12 лет. Открывшего стрельбу подростка задержали, при нем нашли оружие. Он не отрицает своих действий

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В результате стрельбы в школе Виертола в финском городе Вантаа погиб шестиклассник, тяжело ранены еще двое детей, сообщил на пресс-конференции начальник полиции департамента полиции Восточного Уусимаа Илкка Коскимяки, передает Yle.

Подозреваемый задержан, ему, как и пострадавшим, 12 лет. По данным полиции, он использовал лицензированный пистолет, принадлежащий близким родственникам. При задержании оружие было при нем, однако силу применять не понадобилось. Задержанный подросток ранее не подозревался в каких-либо преступлениях.

По данным полиции, в настоящее время проводятся допросы. В ходе предварительного допроса подозреваемый не отрицал, что открыл стрельбу.

Полиция не раскрыла, сколько человек было на месте происшествия. Главный инспектор Томи Салосюрья заявил, что пока нет никаких данных, что к стрельбе причастны другие лица.

3 апреля в школах Вантаа поднимут траурные флаги. Занятия в учреждениях не отменяются, с учениками как школы, где произошла стрельба, так и других обсудят инцидент.

Город Вантаа находится в провинции Уусимаа в 19 км от Хельсинки. В школе Виертола учится 800 детей с первого по девятый класс. Учебное заведение разделено на два комплекса. В том, где произошла стрельба, проводят занятия для детей среднего школьного возраста.

Как рассказывает директор по базовому образованию Илкка Кало, после получения информации о стрельбе 830 учеников в обоих комплексах укрылись внутри, аналогичные меры приняли в образовательных учреждениях поблизости.