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Политика ,  
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Патрушев рассказал о готовых рекомендациях по противодействию НАТО

Патрушев заявил о готовых рекомендациях по противодействию военной угрозе НАТО
В Совбезе России разработали рекомендации по противодействию НАТО. Они касаются разработки и ускоренного внедрения технологий в создание нового оружия
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В 2023 году были разработаны рекомендации по противодействию военным угрозам со стороны НАТО, в том числе автоматизированным системам управления войсками и перспективным видам вооружения альянса, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе заседания научного совета. Документы направили в профильные органы власти.

По его словам, речь идет о вопросах разработки и ускоренного внедрения технологий в создание новых образцов вооружения России.

«Постоянно велась работа по совершенствованию методов и средств обеспечения информационной безопасности. Прежде всего, в интересах защиты объектов критической информационной структуры», — рассказал он (цитата по ТАСС).

Научный совет также проработал механизм выявления и прогнозирования террористических рисков, профилактики экстремизма, а также улучшения межнациональных и межконфессиональных отношений, сообщил Патрушев.

В НАТО предложили тратить на оборону, как в холодную войну
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Фото:Ralf Hirschberger / DPA / Global Look Press

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил отношения Москвы и НАТО словами «прямая конфронтация». В частности, он отметил расширение военной инфраструктуры альянса в сторону российских границ.

В НАТО в свою очередь на фоне роста напряженности потребовали от стран — членов блока увеличить расходы на оборону до показателей времен холодной войны — до 4% от ВВП, писал Bloomberg.

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Юлия Овчинникова
Россия НАТО Николай Патрушев Совбез
Николай Патрушев фото

Николай Патрушев

секретарь Совета безопасности России, экс-директор ФСБ
11 июля 1951 года
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