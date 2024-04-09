Патрушев заявил о готовых рекомендациях по противодействию военной угрозе НАТО

Патрушев рассказал о готовых рекомендациях по противодействию НАТО

В Совбезе России разработали рекомендации по противодействию НАТО. Они касаются разработки и ускоренного внедрения технологий в создание нового оружия

Николай Патрушев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В 2023 году были разработаны рекомендации по противодействию военным угрозам со стороны НАТО, в том числе автоматизированным системам управления войсками и перспективным видам вооружения альянса, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе заседания научного совета. Документы направили в профильные органы власти.

По его словам, речь идет о вопросах разработки и ускоренного внедрения технологий в создание новых образцов вооружения России.

«Постоянно велась работа по совершенствованию методов и средств обеспечения информационной безопасности. Прежде всего, в интересах защиты объектов критической информационной структуры», — рассказал он (цитата по ТАСС).

Научный совет также проработал механизм выявления и прогнозирования террористических рисков, профилактики экстремизма, а также улучшения межнациональных и межконфессиональных отношений, сообщил Патрушев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил отношения Москвы и НАТО словами «прямая конфронтация». В частности, он отметил расширение военной инфраструктуры альянса в сторону российских границ.

В НАТО в свою очередь на фоне роста напряженности потребовали от стран — членов блока увеличить расходы на оборону до показателей времен холодной войны — до 4% от ВВП, писал Bloomberg.