Нетаньяху заявил об уничтожении 80% батальонов ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за полгода уничтожила в секторе Газа вместе с командирами 19 из 24 батальонов движения ХАМАС, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
«Достижения велики: мы ликвидировали 19 из 24 батальонов ХАМАС, включая старших командиров. Мы убили, ранили или взяли в плен значительное количество террористов ХАМАС», — приводит его слова Ynet.
Он отметил, что Израиль «полон решимости» завершить ликвидацию ХАМАС по всей территории эксклава, в частности в Рафахе на юге региона.
По данным Минздрава сектора Газа, в ходе боевых действий погибли свыше 33 тыс. палестинцев, ранены почти 76 тыс. Потери среди военнослужащих ЦАХАЛ с начала наземной операции составили 256 человек, при атаке погибли 1,1 тыс. человек. Еще свыше 1,5 тыс. военных получили ранения.
Власти Израиля с 7 октября 2023 года неоднократно заявляли, что война окончится лишь при условии уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. Нетаньяху называл это «священной миссией».
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