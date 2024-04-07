Нетаньяху: ЦАХАЛ за полгода войны в Газе уничтожил 19 из 24 батальонов ХАМАС

Нетаньяху заявил об уничтожении 80% батальонов ХАМАС в Газе

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за полгода уничтожила в секторе Газа вместе с командирами 19 из 24 батальонов движения ХАМАС, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Достижения велики: мы ликвидировали 19 из 24 батальонов ХАМАС, включая старших командиров. Мы убили, ранили или взяли в плен значительное количество террористов ХАМАС», — приводит его слова Ynet.

Он отметил, что Израиль «полон решимости» завершить ликвидацию ХАМАС по всей территории эксклава, в частности в Рафахе на юге региона.

По данным Минздрава сектора Газа, в ходе боевых действий погибли свыше 33 тыс. палестинцев, ранены почти 76 тыс. Потери среди военнослужащих ЦАХАЛ с начала наземной операции составили 256 человек, при атаке погибли 1,1 тыс. человек. Еще свыше 1,5 тыс. военных получили ранения.

Власти Израиля с 7 октября 2023 года неоднократно заявляли, что война окончится лишь при условии уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. Нетаньяху называл это «священной миссией».