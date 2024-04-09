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«Ведомости» узнали об обсуждении министерства патриотического воспитания

«Ведомости»: в России могут создать министерство патриотического воспитания
Функции воспитания патриотизма могут передать Росмолодежи и повысить ее до министерского уровня, выяснили «Ведомости». Ранее половина школьников-патриотов признались в готовности эмигрировать
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В России может появиться новое министерство, ответственное за молодежную политику и патриотическое воспитание, эту идею обсуждают российские власти, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента (АП).

По их словам, новая структура может быть сформирована после инаугурации президента Владимира Путина, назначенной на 7 мая.

Инициатива по созданию министерства молодежной политики и воспитания обсуждается давно, но сейчас стала более актуальной, на его формировании настаивает внутриполитический блок Кремля, рассказал собеседник, близкий к АП. Новое министерство могут создать после реорганизации Минпросвещения, часть его полномочий могут вернуть Минобрнауки, а часть, связанная с патриотическим воспитанием, перейдет в новое министерство, основой для которого станет Росмолодежь.

«Идея возникла после того, как стало понятно, что нет единого органа, который отвечает за патриотическое воспитание: сейчас часть полномочий у Минобороны, часть у Минпросвещения и часть у Росмолодежи, а координирующей структуры нет», — пояснил источник газеты.

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Фактически речь идет об усилении Росмолодежи, поскольку ведомство «справилось с возложенными задачами», в частности организацией работы с детьми и фестивальной деятельностью, рассказал источник газеты. По его словам, именно поэтому появилась идея придать агентству статус министерства и передать дополнительные функции.

Росмолодежь основана в 2008 году. Первые четыре года ведомство было в подчинении у Министерства спорта, туризма и молодежной политики, которое позднее расформировали. Сейчас задачами Росмолодежи является «организация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, профессиональную ориентацию детей и молодежи, поддержка талантливой молодежи, организация деятельности специализированных лагерей и туристских баз, туризма и отдыха для детей и молодежи». С 2021-го агентство возглавляет Ксения Разуваева.

Снова изучается возможность объединения Минпросвещения и Минобрнауки в одно ведомство, как было до 2018 года, рассказали четверо источников. Еще один близкий к АП собеседник издания предупредил, что пока рано говорить о любых структурных перестановках, поскольку решение могут пересмотреть в любой момент.

Пресс-служба Минобрнауки сообщила газете, что «не располагает информацией» о создании нового министерства и вероятном перераспределении функций.

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Фото:Макс Ветров / РИА Новости

Путин поручил администрации президента и правительству представить предложения о разработке нацпроекта, который бы касался «воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей», следует из поручений, опубликованных на сайте Кремля в марте. Срок выполнения поручения — 1 июля.

В последнее время расходы на патриотическое воспитание выросли: в 2022 году на реализацию соответствующего федерального проекта направили 11,4 млрд руб., тогда как первоначального планировали ограничиться 5 млрд руб. Сумма трат на эти цели тогда превысила результат предыдущего года в три раза.

Как следовало из результатов опроса конца 2022-го, патриотами себя назвали две трети (68%) школьников, и почти половина из них (46%) рассказали о готовности эмигрировать. Между эмоциональным и деятельностным пониманием патриотизма большинство россиян выбирают эмоции, говорилось в результатах исследования НИУ ВШЭ: только 26% граждан понимают под этим термином действия, ведущие к процветанию страны.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
патриотизм патриотическое воспитание молодежь Росмолодежь Минпросвещения Минобрнауки
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