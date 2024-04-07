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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области объявили об угрозе атаки дронов

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Роман Демьяненко / ТАСС
Фото: Роман Демьяненко / ТАСС

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями официальных ресурсов — регионального правительства или МЧС.

Подобный сигнал в регионе запускают регулярно, в частности он действовал 4 и 5 апреля.

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Ранее опасность атаки дронов объявили в Липецкой и Курской областях. Липецкий губернатор Игорь Артамонов сообщил о подавлении беспилотника в Краснинском районе.

Кроме того, сигнал ракетной опасности включили в Белгородской области. Он продлился около 10 минут. Губернатор Вячеслав Гладков позднее сообщил об уничтожении четырех дронов, из-за осколков одного из аппаратов погибла девушка.

После начала военной операции на Украине российские регионы попадают под атаки дронов и обстрелы, в областях срабатывают системы ПВО, действуют сигналы ракетной и воздушной опасности.

В Воронежской области объявили об угрозе атаки дронов
В Воронежской области объявили об угрозе атаки дронов

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Теги
Воронежская область беспилотники Александр Гусев
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