В Воронежской области объявили об угрозе атаки дронов

Фото: Роман Демьяненко / ТАСС

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями официальных ресурсов — регионального правительства или МЧС.

Подобный сигнал в регионе запускают регулярно, в частности он действовал 4 и 5 апреля.

Ранее опасность атаки дронов объявили в Липецкой и Курской областях. Липецкий губернатор Игорь Артамонов сообщил о подавлении беспилотника в Краснинском районе.

Кроме того, сигнал ракетной опасности включили в Белгородской области. Он продлился около 10 минут. Губернатор Вячеслав Гладков позднее сообщил об уничтожении четырех дронов, из-за осколков одного из аппаратов погибла девушка.

После начала военной операции на Украине российские регионы попадают под атаки дронов и обстрелы, в областях срабатывают системы ПВО, действуют сигналы ракетной и воздушной опасности.