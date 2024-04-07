В Воронежской области объявили об угрозе атаки дронов
В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.
Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями официальных ресурсов — регионального правительства или МЧС.
Подобный сигнал в регионе запускают регулярно, в частности он действовал 4 и 5 апреля.
Ранее опасность атаки дронов объявили в Липецкой и Курской областях. Липецкий губернатор Игорь Артамонов сообщил о подавлении беспилотника в Краснинском районе.
Кроме того, сигнал ракетной опасности включили в Белгородской области. Он продлился около 10 минут. Губернатор Вячеслав Гладков позднее сообщил об уничтожении четырех дронов, из-за осколков одного из аппаратов погибла девушка.
После начала военной операции на Украине российские регионы попадают под атаки дронов и обстрелы, в областях срабатывают системы ПВО, действуют сигналы ракетной и воздушной опасности.
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