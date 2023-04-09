WP узнала, что российский Су-27 в сентябре чуть не сбил британский RC-135

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Семак отреагировал на решение Дзюбы не жать ему руку после матча Спорт, 00:59
Минобороны сообщило об отработке сил ПВО защиты границы с Финляндией Политика, 00:55
«Известия» узнали, когда ЕС может ввести 11-й пакет санкций против России Политика, 00:44
Трамп написал о «третьей мировой войне» Политика, 00:38
NYT узнала об изучении США позиций Южной Кореи и Израиля по Украине Политика, 00:04
Патриарх Кирилл назвал причину противостояния России и Запада Политика, 00:03
Нейросеть вычислила города, где сильнее всего подешевело жилье за квартал Недвижимость, 00:01
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
«Он расслабился». Как Непомнящий упустил первую игру за шахматную корону Спорт, 00:00
Мосбиржа запустит новый вид торгов акциями Финансы, 00:00
WP узнала, что российский Су-27 в сентябре чуть не сбил британский RC-135 Политика, 09 апр, 23:39
Le Monde узнала о «небывалом» росте расходов президента Евросовета Мишеля Политика, 09 апр, 23:19
В Киевской области после взрыва начался пожар Политика, 09 апр, 22:47
Bloomberg рассказал, как саудиты переманивают людей из Дубая в Эр-Рияд Общество, 09 апр, 22:13
«Зенит» впервые с 2017 года победил «Локомотив» в гостях в РПЛ Спорт, 09 апр, 22:01
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Военная операция на Украине ,  
0 

WP узнала, что российский Су-27 в сентябре чуть не сбил британский RC-135

WP: российский Су-27 в сентябре «чуть не сбил» британский самолет-разведчик RC-135
Российские Су-27 в сентябре перехватили RC-135 и выпустили около него ракету, из-за чего самолет чуть не потерпел крушение, пишет WP. Российское Минобороны ранее неоднократно обвиняло западные страны в «провокациях» в Черном море
Самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании
Самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании (Фото: Минобороны России / ТАСС)

В конце сентября 2022 года российский истребитель Су-27 выпустил ракету в непосредственной близости от британского самолета-разведчика RC-135 и чуть не сбил его, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на данные Пентагона и разведки США, утекших в интернет.

Ранее, в середине октября, об инциденте сообщал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Запуск ракеты министр назвал «потенциально опасным», однако приписал его «технической неисправности». В российском Минобороны инцидент не комментировали.

По данным WP, два российских Су-27 перехватили RC-135 29 сентября, а после выпущенной в его сторону ракеты самолет-разведчик чуть не потерпел крушение. В документах, оказавшихся у газеты, инцидент упоминается как «почти сбитый UK RJ» («Rivet Joint» RC-135 британских ВВС. — РБК).

Помимо этого, пишет издание, на днях в сеть утекла карта Черного моря с изображенной линией примерно в 80,4 км от берега с пометкой SECDEF Directed Standoff, что указывает на то, что министр обороны США Ллойд Остин, «скорее всего, приказал американским пилотам держать самолеты подальше от полуострова».

Истребитель Су-27 предназначен для дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения самолетов и обеспечения действий сил флота на удалении 300–400 км от береговой черты. Он оснащен автоматической одноствольной пушкой ГШ‑301, может нести до шести управляемых ракет «воздух — воздух» Р‑27 или до четырех Р‑73. Дальность полета составляет 3250 км, максимальная масса боевой нагрузки — 6 т.

В середине марта Европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что два российских Су-27 перехватили американский беспилотник MQ-9 Reaper в небе над Черным морем, после чего один из истребителей задел винт беспилотника. Из-за этого, как утверждали в командовании, американские военные были вынуждены затопить дрон. Вашингтон назвал случившееся «небезопасным и непрофессиональным перехватом» и настаивал, что MQ-9 находится в международном воздушном пространстве.

Читайте на РБК Pro
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
Вина управленцев: как Япония уступила место второй экономики мира Китаю
Когда за нарушение конкуренции руководитель может получить тюремный срок

Российская сторона утверждала, что дрон вошел в зону «временного режима использования воздушного пространства», установленного из-за спецоперации. О границах района другие страны были уведомлены, указывало Минобороны. Истребители Су-27, как сообщило ведомство, не применяли оружие и не вступали в контакт с беспилотником. MQ-9 совершил резкий маневр, «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». Позже министр обороны Сергей Шойгу наградил орденами Мужества пилотов истребителей Су-27 Василия Вавилова и Сергея Попова.

WP узнала, что российский Су-27 в сентябре чуть не сбил британский RC-135
WP узнала, что российский Су-27 в сентябре чуть не сбил британский RC-135

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Британия Су-27 самолет Черное море разведка Военная операция на Украине
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Посол России в США назвал провокацией полет дрона США над Черным морем
Политика
В США назвали российские ограничения полетов над Черным морем незаконными
Политика
США возобновили полеты дронов над Черным морем после инцидента с Су-27
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter