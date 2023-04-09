WP узнала, что российский Су-27 в сентябре чуть не сбил британский RC-135

Российские Су-27 в сентябре перехватили RC-135 и выпустили около него ракету, из-за чего самолет чуть не потерпел крушение, пишет WP. Российское Минобороны ранее неоднократно обвиняло западные страны в «провокациях» в Черном море

Самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании (Фото: Минобороны России / ТАСС)

В конце сентября 2022 года российский истребитель Су-27 выпустил ракету в непосредственной близости от британского самолета-разведчика RC-135 и чуть не сбил его, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на данные Пентагона и разведки США, утекших в интернет.

Ранее, в середине октября, об инциденте сообщал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Запуск ракеты министр назвал «потенциально опасным», однако приписал его «технической неисправности». В российском Минобороны инцидент не комментировали.

По данным WP, два российских Су-27 перехватили RC-135 29 сентября, а после выпущенной в его сторону ракеты самолет-разведчик чуть не потерпел крушение. В документах, оказавшихся у газеты, инцидент упоминается как «почти сбитый UK RJ» («Rivet Joint» RC-135 британских ВВС. — РБК).

Помимо этого, пишет издание, на днях в сеть утекла карта Черного моря с изображенной линией примерно в 80,4 км от берега с пометкой SECDEF Directed Standoff, что указывает на то, что министр обороны США Ллойд Остин, «скорее всего, приказал американским пилотам держать самолеты подальше от полуострова».

Истребитель Су-27 предназначен для дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения самолетов и обеспечения действий сил флота на удалении 300–400 км от береговой черты. Он оснащен автоматической одноствольной пушкой ГШ‑301, может нести до шести управляемых ракет «воздух — воздух» Р‑27 или до четырех Р‑73. Дальность полета составляет 3250 км, максимальная масса боевой нагрузки — 6 т.

В середине марта Европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что два российских Су-27 перехватили американский беспилотник MQ-9 Reaper в небе над Черным морем, после чего один из истребителей задел винт беспилотника. Из-за этого, как утверждали в командовании, американские военные были вынуждены затопить дрон. Вашингтон назвал случившееся «небезопасным и непрофессиональным перехватом» и настаивал, что MQ-9 находится в международном воздушном пространстве.

Российская сторона утверждала, что дрон вошел в зону «временного режима использования воздушного пространства», установленного из-за спецоперации. О границах района другие страны были уведомлены, указывало Минобороны. Истребители Су-27, как сообщило ведомство, не применяли оружие и не вступали в контакт с беспилотником. MQ-9 совершил резкий маневр, «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». Позже министр обороны Сергей Шойгу наградил орденами Мужества пилотов истребителей Су-27 Василия Вавилова и Сергея Попова.