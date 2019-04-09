Экзитполы показали лидерство конкурирующего с Нетаньяху блока на выборах

Согласно опросам на выходе из избирательных участков, на парламентских выборах в Израиле лидирует центристский блок «Кахоль-Лаван» Бени Ганца. Его основной соперник — партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху — пока уступает

Фото: Zuma / ТАСС

Конкурирующий с партией «Ликуд» израильского премьера Биньямина Нетаньяху блок партий «Кахоль-Лаван» лидирует на прошедших 9 апреля парламентских выборах в Израиле. Об этом свидетельствуют результаты экзитполов, которые на своем сайте приводит местный 11 канал.

Согласно им, блок партий, который возглавляет экс-глава израильского генштаба Бени Ганц, занимает по меньшей мере 37 мест в израильском парламенте (кнессете). Партия «Ликуд» уступает всего одно место, занимая, согласно экзитполам канала, 36 кресел. При этом, согласно опросам после голосования, которые на своем сайте публикует 12 канал, у «Кахоль-Лаван» — 37 мест, у «Ликуд» — всего 33.

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