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Tesla $380 (+39,59%) прогноз Альпари к 08.04.20 Купить
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Политика ,  
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В Израиле начались парламентские выборы

В Израиле во вторник начались выборы в кнессет (парламент) страны. Об этом сообщает Times of Israel.

Всего в стране открылись 10 тыс. участков, в выборах могут принять участие 6,3 млн избирателей. В голосовании принимают участие 39 различных политических партий.

Согласно данным опросов, в преддверии голосования лидирует политический альянс «Сине-белый» («Кахоль-лаван»), созданный специально для участия в выборах 2019 года партиями «Хосен ле-Исраэль» (Партией устойчивости Израиля), «Еш Атид» и «Телем». Лидеры альянса — Бени Ганц, бывший начальник генерального штаба обороны Израиля, и экс-министр финансов Яир Лапид. От альянса ненамного отстает партия «Ликуд», возглавляемая премьером Биньямином Нетаньяху. Как отмечает Times of Israel, несмотря на то, что партия Нетаньяху по результатам опросов находится на втором месте, у него есть шансы образовать альянс с правыми партиями. Это позволит ему сохранить пост премьера на пятый срок.

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Выборы 9 апреля являются внеочередными. Они проводятся из-за парламентского кризиса, спровоцированного законопроектом об обязательном призыве в армию ортодоксальных иудеев.

Теги: Биньямин Нетаньяху, Израиль, кнессет
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